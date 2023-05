‘Pai, estamos orgulhosos de você’, diz príncipe William ao rei Charles III

LONDRES - O príncipe William, herdeiro da Coroa britânica, discursou neste domingo, 4, no show de coroação, para prestar homenagem ao pai, o rei Charles III, a quem enviou uma mensagem de afeto: “Pai, estamos muito orgulhosos de você”. Veja como foi a cerimônia na cobertura ao vivo do Estadão.

“As primeiras palavras do meu pai ao entrar ontem na Abadia de Westminster (na coroação) foram uma promessa de servir, uma promessa de continuar a servir. Porque durante mais de 50 anos, em todos os cantos do Reino Unido, da Commonwealth e do mundo, ele se dedicou a servir os outros”, afirmou William.

O herdeiro exemplificou o empenho do pai em várias áreas: a defesa da natureza, o trabalho da sua fundação, a Pince’s Trust, e a sua compreensão de que a diversidade religiosa e cultural deve ser celebrada e apoiada.

Príncipe William, herdeiro do trono britânico, faz breve homenagem ao pai, rei Charles III Foto: Leon Neal/AP

“Pai, estamos todos muito orgulhosos de você”, disse o príncipe, enquanto as câmeras mostravam o monarca ao lado da mulher, a rainha Camilla.

O príncipe recordou também da avó, a rainha Elizabeth II, que morreu em setembro, a qual citou por ter dito que “as coroações são uma declaração das nossas esperanças para o futuro”. “E eu sei que ela está lá em cima, olhando por nós com carinho. E ela seria uma mãe muito orgulhosa”, acrescentou.

William terminou o seu breve discurso mostrando o seu “orgulho e gratidão” aos “milhões de pessoas que servem, nas Forças Armadas, nas salas de aula, nos hospitais e nas comunidades locais”. “Comprometo-me a servir a todos: rei, país e Commonwealth”, concluiu William.

Shows e festejos

Um grande show de música em homenagem aos monarcas em frente ao Castelo de Windsor e dezenas de milhares de festejos populares celebraram a coroação de Charles III e da rainha Camilla em todo o Reino Unido neste domingo.

Antes do anoitecer, os reis se juntaram a cerca de 20 mil espectadores em frente ao palco instalado em Windsor, a cerca de 40 km de Londres, para um grande espetáculo apresentado por Hugh Bonneville, ator da série Downton Abbey.

Vestida de dourado, a americana Katy Perry, que colabora em obras beneficentes com Charles III, interpretou seus sucessos Roar e Firework. Já o veterano Lionel Richie arrancou alguns passos de dança do monarca, de 74 anos, com uma All Night Long repleta de energia, que fez a família real se levantar.

Katy Perry durante sua apresentação no Castelo de Windsor para homenagem ao novo rei Foto: Yui Mok/AP

Vídeos curtos apresentados por atores como Pierce Brosnan, Hugh Jackman e Joan Collins relembraram dados biográficos do rei durante o show, como seu amor pelas artes e pelos animais e sua formação como piloto.

“Pode ser meu copiloto quando quiser”, disse o ator Tom Cruise, em uma gravação feita no avião de seu personagem no filme Top Gun. Também apareceram bonecos dos personagens Miss Piggy e Caco, que arrancaram risos dos netos do monarca George e Charlotte, que estavam sentados ao lado dos pais, William e Kate. O grupo Take That, de Manchester, fechou o show, que durou pouco mais de uma hora e meia.

Após a pompa da cerimônia da véspera, chegou a hora dos festejos populares do fim de semana prolongado, uma vez que foi decretado feriado nesta segunda-feira. Mais de 67 mil “grandes almoços” de bairro foram organizados em todo o país, nos quais cada vizinho contribuía com comida e bebida.

Primeiro-ministro Rishi Sunak participa do 'grande almoço' oferecido em Downing Street, assim como em todo o Reino Unido, em homenagem a Charles III Foto: Frank Augstein/AP

Festas de bairro deste tipo marcaram as celebrações pela coroação de Elizabeth II em 1953, um momento histórico de comemoração após os anos difíceis do pós-guerra.

Mais de 14 milhões de telespectadores - em um país de 67 milhões de habitantes - assistiram à coroação pela BBC, informou a emissora pública britânica de rádio e televisão.

Os monarcas estão “profundamente emocionados e agradecidos” aos que ajudaram a tornar a coroação “uma ocasião tão gloriosa” e aos que “compareceram para mostrar seu apoio”, afirmou um porta-voz do palácio. /EFE e AFP