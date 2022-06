País dividido vai dificultar governo de quem for o vencedor na Colômbia

ENVIADA ESPECIAL À BOGOTÁ, COLÔMBIA - Um país dividido, com discursos radicalizados. Esse tem sido o roteiro de muitas eleições em diferentes nações nos últimos anos. Na Colômbia, que escolhe seu novo presidente amanhã, a situação se repete e o temor é o de que a divisão aumente, independentemente de quem seja eleito.

De um lado está Gustavo Petro, ex-guerrilheiro do M-19 e representante da esquerda – que nunca chegou ao poder na Colômbia. Do outro, o engenheiro Rodolfo Hernández, cuja experiência política se resume a ter sido prefeito de Bucaramanga, cidade de pouco mais de 500 mil habitantes, de 2016 até sua renúncia em 2019, em meio a denúncias de corrupção que envolviam seu filho. Ele foi a grande surpresa da eleição ao chegar no segundo turno.

Eleições colombianas estão divididas entre Gustavo Petro, ex-guerrilheiro do M-19 e representante da esquerda, e o engenheiro Rodolfo Hernández Foto: Luisa Gonzalez/Reuters

Segundo os analistas, qualquer um dos candidatos terá dificuldade em governar. Assim como no Brasil, o presidente colombiano precisa do apoio do Congresso – que tradicionalmente é oficialista – para levar adiante seus projetos.

”Petro não conseguirá fazer muita coisa, pois todos os órgãos de controle têm integrantes do establishment. Então, por dois anos, dois anos e meio, ele não conseguirá trabalhar sem empecilhos. Hernández terá dificuldades também, pois afirma ‘eu sou independente’, mas não é bem assim. Uma coisa é fazer campanha e outra é governar. Em campanha, se promete qualquer coisa, mas para governar é preciso ajuda. E quem está lá? Os de sempre”, diz Aller San Milán, professor de ciência política da Universidade Javeriana.

Para Yann Basset, professor de ciência política da Universidade do Rosario, mesmo com a tradição de um Congresso oficialista no país, os partidos costumavam se reunir e até opositores negociavam apoio a temas específicos, mas até essa perspectiva é incerta.

Polarização política

”Obviamente no caso de Petro seria mais difícil, pois há uma tendência de resistência à esquerda, então ele teria de negociar e moderar seu programa. Um pouco da situação de Lula em seu primeiro governo no Brasil. No caso de Hernández, acredito que os partidos políticos em geral não teriam problema em apoiá-lo, pois seu programa de governo não tem tanta resistência. O problema é mais seu estilo, ele passou a campanha fazendo discurso contra os políticos, que considera corruptos, então será difícil para ele negociar apoio sem parecer que está traindo sua posição. Negociando, ele perde popularidade e sem negociar não conseguirá governar. A analogia brasileira seria mais com o presidente (Fernando) Collor.”

A última pesquisa de intenção de votos, realizada pela Invamer, em parceria com a rede Caracol, a Blu rádio e o jornal El Espectador, mostra Hernández com 48,2% e Petro com 47,2%. O voto no país não é obrigatório.

Medo

Num cenário eleitoral tão dividido, sem debates presenciais e com boa parte da campanha sendo feita pelas redes sociais, os eleitores passam a decidir o voto segundo os temores que cada candidato gera. “Petro gera temor em razão de seu programa econômico e social. Muitos, principalmente empresários, consideram que ele colocaria em risco a estabilidade econômica do país. Por outro lado, os temores com Hernández se referem ao seu caráter autoritário, tendências a passar por cima da lei”, afirma Basset.

A divisão nas propostas das candidaturas chegou aos partidos. Lideranças de uma mesma legenda estão divididas e declarando apoios com base em suas convicções pessoais. Foi o caso do Partido do Novo Liberalismo. “Queremos construir uma proposta de centro e, após consultas, aderimos à campanha de Hernández”, afirma Juan Manuel Galán, presidente da legenda. A justificativa não convenceu a todos. Mabel Lara, ex-apresentadora de TV que foi candidata ao Senado pela sigla, declara apoio a Petro. “Sou uma mulher neoliberal e acredito que ele (Petro) deu mais garantias ao exercício democrático”, disse.