Palácio de Versalhes é esvaziado e fechado novamente devido a alerta de bomba

O Palácio de Versalhes, uma das principais atrações turísticas da França, foi esvaziado nesta terça-feira, 17, e permanecerá fechado durante todo o dia por uma alerta de bomba. O episódio ocorre três dias depois de um aviso similar feito no sábado, 14, que fechou o Palácio e o Museu do Louvre, em Paris.

“Por motivos de segurança, o Palácio de Versalhes está retirando os visitantes e fechando suas portas por hoje”, anunciou o estabelecimento em sua conta na rede social X, sem dar mais detalhes.

A residência construída no século 17, a cerca de 20 quilômetros ao sudoeste de Paris, já havia sido esvaziada na tarde de sábado, 14, por um aviso anônimo de bomba no site moncomissariat.fr. O alerta desta quarta-feira foi feito através do mesmo site e “não foi considerado levianamente”, disse fonte próxima do caso.

“Os esquadrões antibomba vão trabalhar depois da evacuação total”, que estava quase concluída ao início da tarde, disse uma fonte policial.

Polícia em área isolada perto do Palácio de Versalhes após local ser esvaziado devido ao segundo alerta de bomba em três dias. Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT

O fechamento de estabelecimentos também foi registrado em escolas e estações da França, com o aumento do alerta terrorista depois de um atentado na cidade de Arras em que um homem matou um professor do ensino secundário, além da tensão devido ao conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

O governo francês aumentou o mecanismo de segurança, especialmente com o envio de 7 mil soldados de missão antiterrorista em apoio à aplicação da lei. Na segunda-feira, 16, quando as aulas onde o professor foi assassinado foram retomadas, a mesma escola secundária foi esvaziada por outro susto de bomba. Como nos outros casos, o esquadrão antibombas não encontrou nenhum artefato. /AFP e EFE.