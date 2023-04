Palestino que trabalha em start up em Israel quer virar exemplo para compatriotas na Cisjordânia

Entre centenas de palestinos que faziam fila para atravessar um posto de controle israelense em uma segunda-feira recente, a maioria trajava roupas adequadas para trabalhos manuais. Mas havia pelo menos uma exceção marcante. Moha Alshawamreh, de 31 anos, vestia uma camisa abotoada até a gola e carregava um computador. Enquanto muitos de seus parentes e vizinhos, a maioria homens, se encaminhavam para campos de construção no sul de Israel — fornecendo mão de obra barata para alguns dos trabalhos pior remunerados em Israel — Alshawamreh partia para uma firma de tecnologia de Tel-Aviv.

“Veja todas essas pessoas”, afirmou Alshawamreh naquele dia em janeiro, expressando tristeza e empatia. “Você não vê ninguém carregando um laptop ou a caminho de um escritório.”

Alshawamreh, filho de um trabalhador diarista e uma dona de casa, é engenheiro de uma firma que usa inteligência artificial para melhorar sites de venda em varejo — e um dos pouquíssimos palestinos que trabalham no setor da tecnologia em Israel, considerado um dos mais inovadores do planeta.

Ele chegou a essa empresa depois de uma notável sucessão de circunstâncias, incluindo encontros com um livro a respeito do Holocausto, uma faculdade do outro lado do mundo e um astro pop israelense.

Moha Alshawamreh, à esquerda, pousa para foto ao lado de um parente em sua casa, na aldeia de Deir al-Asal al-Fauqa, na Cisjordânia, no dia 15 de janeiro Foto: Laura Boushnak/NYT

O caminho de Alshawamreh para o trabalho — através das catracas e dos escâneres de segurança dos postos de controle de Israel — sublinha as iniquidades entre palestinos e israelenses que vivem na Cisjordânia, que experimenta atualmente uma das ondas de violência mais mortíferas em duas décadas. Sua jornada pela vida — de um vilarejo ocupado até um arranha-céu de Tel-Aviv — marca uma rara exceção nesse desequilíbrio.

Alshawamreh afirmou que os israelenses deveriam saber que a odisseia de anos que ele percorreu foi “exaustiva emocionalmente e mentalmente, a ponto de fazer chorar”. Os palestinos deveriam perceber que “minhas realizações provam que isso é possível”, acrescentou ele.

A semana de trabalho de Alshawamreh começa no vilarejo onde ele cresceu, Deir al-Asal al-Fauqa, uma pacata comunidade no topo de uma colina que abriga aproximadamente 2 mil palestinos, no sul da Cisjordânia. O vilarejo fica a leste do muro acinzentado, de centenas de quilômetros, que Israel construiu para conter ataques de palestinos da Cisjordânia, que Israel capturou da Jordânia durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967.

Para atravessar esse muro e rumar para Tel-Aviv, os israelenses que vivem no assentamento judaico mais próximo — erguido em 1982 e considerado ilegal pela maioria dos países segundo o direito internacional — podem dirigir seus carros para o norte, atravessando um posto de controle nas imediações que os palestinos não podem utilizar. Por essa rota, os colonos conseguem chegar a Tel-Aviv em 75 minutos.

Mas Alshawamreh tem de entrar em Israel a pé, através de um outro posto de controle, em Meitar, 16 quilômetros ao sul. Essa restrição dobra a distância de seu deslocamento para o trabalho e mais que triplica sua duração.

Para chegar ao posto fronteiriço, Alshawamreh acordou às 5h e esperou na escuridão um táxi coletivo que rumasse para o sul.

Ao amanhecer, ele se juntou a centenas de palestinos que faziam fila em Meitar, para atravessar um sistema de segurança similar ao de aeroportos destinado a impedir a entrada de indivíduos armados em Israel. Do lado israelense, outro veículo compartilhado o levou até Beersheba, a cidade grande mais próxima no sul de Israel.

“É como partir do terceiro mundo, passar pelo segundo e chegar ao primeiro mundo”, afirmou ele a respeito de seu caminho para o trabalho.

Aldeia de Deir al-Asal al-Fauqa, na Cisjordânia, em imagem de 15 de janeiro. Moha Alshawamreh é morador da aldeia e precisa se deslocar até Tel Aviv diariamente Foto: Laura Boushnak/NYT

Descoberta do Holocausto

Uma descoberta ao acaso, em Beersheba, muito tempo atrás, colocou Alshawamreh em sua atual trajetória. O pai dele, Meshref, de 63 anos, trabalha como diarista em Beersheba há anos. Um dia, cerca de 15 anos atrás, Meshref trouxe para casa um livro que tinha encontrado na cidade. Era “Em busca de sentido”, de Viktor Frankl — um relato da experiência do autor nos campos de concentração nazistas.

Alshawamreh, então adolescente, resolveu ler o livro. E descobriu mais do que esperava: ele soube da existência do Holocausto, um tema por vezes excluído ou minimizado pelo discurso palestino, além de lição de resiliência.

Por meio das palavras de Frankl, Alshawamreh concluiu que “cabe a nós decidir se queremos perecer em decorrência do nosso trauma ou atribuir-lhe significado e prosperar por causa dele”.

Alshawamreh afirmou que, subitamente, seus horizontes se expandiram. Antes ele tinha esperado simplesmente seguir os passos do pai, mas agora passou a sonhar com algo maior.

Alshawamreh conquistou uma bolsa de estudos em uma universidade da Malásia, onde adquiriu o primeiro diploma em ciência da computação. Então ele conseguiu outra bolsa, na Coreia do Sul, onde adquiriu fluência em língua coreana e mestrado em economia comportamental.

Moha Alshawamreh trabalha no quarto em casa no vilarejo de Deir al-Asal al-Fauqa, na Cisjordânia, em 15 de janeiro Foto: Laura Boushnak/NYT

Apesar desse currículo, quando Alshawamreh voltou foi difícil encontrar emprego no minúsculo setor de tecnologia palestino.

Mais da metade dos trabalhadores com nível universitário na Cisjordânia não consegue encontrar emprego em seu campo de atuação, de acordo com o Programa Palestino de Estágio, que fica em Israel e treina palestinos que aspiram ao empreendedorismo. O índice-geral de desemprego no território é de aproximadamente 13%, contra 4% em Israel e 46% na Faixa de Gaza.

Alshawamreh começou a considerar trabalhar em Israel. Apesar de ter crescido a poucas centenas de metros de Israel, ele só soube da reputação israelense de “Nação Startup” quando estudava na Coreia do Sul. Uma ideia surgiu: será que ele conseguiria encontrar trabalho em Tel-Aviv?

“Depois eu vim para casa”, afirmou Alshawamreh, “e a realidade se abateu”. Um colono israelense que vive na Cisjordânia não enfrenta nenhum entrave legal para trabalhar em Tel-Aviv, mas Alshawamreh precisava de uma permissão de trabalho para entrar em Israel, assim como um empregador disposto a enfrentar várias contorções burocráticas necessárias para contratação de um palestino.

Especialistas reconhecem que há apenas algumas dezenas de palestinos entre os 360 mil trabalhadores do setor de tecnologia em Israel, além de poucas centenas trabalhando remotamente a partir da Cisjordânia.

Então, em 2018, veio um avanço: Alshawamreh ganhou um estágio de três meses em uma empresa israelense que desenvolve tecnologias para rastreamento de câncer — e, com isso, a permissão de trabalho.

Encontrar emprego em tempo integral era difícil. Então, com sua permissão ainda válida, Alshawamreh se tornou um raro estudante palestino na Universidade de Tel-Aviv. Ele estudou para obter outro grau superior — um mestrado em administração de empresas, metade financiado pela faculdade, e viveu em Tel-Aviv.

Moha Alshawamreh se oferece para ajudar a mãe a coletar água, em casa, no vilarejo de Deir al-Asal al-Fauqa, na Cisjordânia, em 15 de janeiro Foto: Laura Boushnak/NYT

Mas sem emprego, Alshawamreh teve dificuldade para pagar sua parte nas mensalidades e acabou suspenso na metade do curso. Ele mandou e-mails para dezenas de israelenses e palestinos proeminentes pedindo ajuda.

Um dos astros pop mais famosos de Israel, David Broza, escreveu de volta, inesperadamente. Comovido com as dificuldades de Alshawamreh, Broza o hospedou em sua casa e o ajudou a levantar dinheiro para as mensalidades da faculdade.

“Não tenho ideia do que me possuiu”, recordou-se Broza recentemente, “mas quando dei por mim eu tinha dado a chave da minha casa para ele”. Pouco depois, a suspensão de Alshawamreh foi revertida, o que lhe permitiu graduar-se com um MBA.

Mas mesmo com três graus universitários, o trabalho era escasso.

Passaram-se dois anos, dezenas de formulários de candidatura para empregos rejeitadas e um surto de depressão até que Alshawamreh finalmente encontrasse um emprego em tempo integral no setor de tecnologia, na firma israelense Syte.

O trabalho dele envolve conversar com clientes e resolver problemas em seus websites. Alshawamreh tem ambições maiores: espera um dia funda um Uber palestino. Mas esse emprego é um começo.

A disposição de Alshawamreh em se envolver com israelenses certas vezes atraiu críticas de outros palestinos. Para os críticos, trabalhar na construção em Israel é aceitável, dado o alto desemprego na Cisjordânia. Mas colher os benefícios da vida corporativa de Tel-Aviv em sua visão é um passo exagerado. Eles acham que esses trabalhadores normalizam a ocupação por se envolver tão proximamente com israelenses.

Mas, na opinião de Alshawamreh, haverá pouco progresso na direção da paz se palestinos e israelenses não tratarem uns aos outros como parceiros. “Minha mensagem é que deveríamos aprender mais a respeito uns dos outros”, afirmou ele, “demolir muros, conversar — e nos colocar no lugar do outro e perceber que somos dois povos traumatizados”.

A jornada dele já tocou colegas israelenses. Depois de pegar um ônibus em Beersheba, Alshawamreh finalmente chegou a Tel-Aviv antes das 10h, cerca de quatro horas depois de sair de casa. “Isso é mais do que simplesmente ir trabalhar”, afirmou uma de suas colegas israelenses, Linda Levy, “ele me conscientizou a respeito de coisas que eu não tinha nem ideia que existiam em Israel”. /THE NEW YORK TIMES, TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL