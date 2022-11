Pânico em multidões: o que causa pisoteamentos como o da festa de Halloween em Seul

Publicidade

No sábado, 29, em um dos desastres mais mortais na Coreia do Sul, 153 pessoas morreram e outras 133 ficaram feridas ao serem esmagadas por uma multidão que avançava em uma rua estreita durante as festividades de Halloween, no bairro de Itaewon, na capital Seul, a primeira festa em grande escala para o feriado desde o início da pandemia.

O evento pode ser descrito como esmagamento ou pisoteamento, mas não uma debandada, disse G. Keith Still, especialista em segurança de multidões e professor visitante de ciência de multidões na Universidade de Suffolk, na Inglaterra. O pisoteamento acontece quando as pessoas estão reunidas em um espaço restrito e há movimento, como empurrar, que faz com que a multidão caia. Essencialmente, Still disse, um “efeito dominó”.

Uma debandada implica que as pessoas tinham espaço para correr, o que não era o caso de Itaewon, disse ele. Quanto mais pessoas estiverem na multidão, maior será a força do esmagamento da multidão. “Toda a multidão cai como uma só, e se você estiver em um espaço confinado, as pessoas não poderão se levantar novamente”, disse Still.

Policiais montam guarda no local onde um tumulto durante as festividades de Halloween matou e feriu muitas pessoas no popular distrito de Itaewon em Seul Foto: Yonhap via Reuters

Em um tópico no Twitter no sábado, uma pessoa que disse estar no meio da multidão descreveu pessoas “caindo como dominós e gritando”.

“Eu realmente senti que seria esmagado até a morte”, disse a pessoa em outro tweet. “E eu respirei por um buraco e chorei e pensei que estava morrendo.” A pessoa disse que estava perto do topo da multidão, gritando: “Por favor, me salve!” e as pessoas próximas os puxaram para cima.

Durante um esmagamento como o que ocorreu em Seul, a pressão de cima e de baixo das pessoas na multidão dificulta a respiração, porque os pulmões das pessoas precisam de espaço para se expandir. Leva cerca de seis minutos para se entrar em “asfixia compressiva” ou restritiva, a provável causa da morte da pessoas em Seul, disse Still.

As pessoas também podem ferir seus membros e perder a consciência quando estão lutando para respirar e escapar de uma multidão em esmagamento. São necessários cerca de 30 segundos de compressão para restringir o fluxo sanguíneo para o cérebro e para que as pessoas em uma multidão fiquem tontas.

Os esmagamentos causados pela aglomeração de pessoas podem ser desencadeados por muitas situações difíceis de explicar. Por exemplo, quando as pessoas empurram outras ou se alguém tropeça, disse Still. Mas os eventos geralmente não são causados por pessoas em perigo ou empurrando para sair de uma multidão. Essas reações geralmente ocorrem depois que a multidão começa a desmoronar, disse Still.

“As pessoas não morrem porque entraram em pânico”, disse ele. “Eles entram em pânico porque estão morrendo. Então, o que acontece é que, quando os corpos começam a cair, as pessoas caem umas em cima das outras, as pessoas lutam para se levantar, se desesperam e você acaba com braços e pernas torcidos juntos.”

Eventos semelhantes aconteceram em todo o mundo, incluindo este mês em um estádio de futebol na Indonésia, que deixou 130 mortos, e no ano passado no Festival Astroworld, no Texas, que deixou 10 mortos.

No Astroworld, os fãs que morreram estavam próximos uns dos outros no quadrante sul do local, que tinha barreiras de metal ao seu redor, o que comprimiria as pessoas se uma multidão surgisse perto delas, e que também não permitia que os organizadores regulassem o fluxo de pessoas.

Ambulância é vista na multidão durante o festival Astroworld do astro do rap Travis Scott em Houston, Texas, EUA em 5 de novembro de 2021 Foto: Reprodução/Twitter/@ONACASELLA via Reuters

Embora a aglomeração em Itaewon tenha acontecido em uma rua estreita, a multidão estava tão densa que o movimento dela era extremamente restrito e não havia como as pessoas saírem, disse Norman Badler, professor da Universidade da Pensilvânia que pesquisa a compressão de multidões.

No ano passado, as multidões se reuniram com mais frequência desde que as restrições da pandemia foram amplamente relaxadas, outro fator nos recentes aumentos de acidente em multidões. Mais pessoas provavelmente estão participando de eventos como as celebrações de Halloween em Itaewon, disse Still, porque eles estão restritos há muito tempo.

Ele acrescentou que o aumento nas reuniões de massa ressalta a necessidade de treinamento de gerenciamento de multidões, que diminuiu quando a pandemia começou porque grandes eventos eram incomuns.

Mehdi Moussaïd, pesquisador de comportamento de multidão no Instituto Max Planck para o Desenvolvimento Humano, em Berlim, assistiu a vídeos disponíveis do incidente em Seul. “Vi o que normalmente vejo nesses tipos de acidentes – havia muitas pessoas, muito mais pessoas em relação ao espaço disponível. Isso é medido pela densidade, então o número de pessoas por metro quadrado era muito alto”.

Nesse caso, como em outros que ele estudou, Moussaid acha que havia cerca de oito a 10 pessoas por metro quadrado. “Nesse nível de densidade, não é surpresa que as primeiras pessoas a cair comecem a desmaiar, porque estão muito apertadas e não conseguem mais respirar”, disse ele. “E se isso continuar, e foi o que aconteceu, todas as pessoas naquela zona não terão mais oxigênio suficiente, mesmo depois de desmaiar, e morrerão uma após a outra.”

Um homem oferece uma garrafa de bebida alcoólica, em homenagem aos mortos, em um memorial improvisado do lado de fora da estação de metrô Itaewon, no distrito de Itaewon, em Seul Foto: Anthony Wallace/AFP

O número de mortos em Itaewon é “alto”, mas “não é incomum” em esmagamentos de multidões, disse Moussaïd. “Em Meca, por exemplo, durante a peregrinação muçulmana, onde ocorrem regularmente acidentes desse tipo, muitas vezes temos centenas e até milhares de vítimas.”

Nos vídeos de Itaewon, Moussaid viu “fluxos de pessoas em mão dupla”, mas esses são proibidos em Meca porque “amplificam o perigo e o risco”. Durante o hajj, “há apenas ruas de mão única. Os pedestres que querem ir para um lado usam uma rua diferente e aqueles que vão para o outro usam outra.”

O que aconteceu em Seul é diferente de multidões em festivais de música ou peregrinações religiosas porque as pessoas estão “em uma cidade, e não é um evento planejado com ingressos que permitem afunilar a multidão, e saber quantas pessoas vão chegar”, ele disse. “Não sabemos para qual rua as pessoas vão, em que direção vão, etc.”

Moussaïd disse que ter mais policiais em Itaewon não teria necessariamente evitado essa tragédia. “O que teria ajudado muito é poder saber com antecedência quantas pessoas iam se reunir, qual era o trajeto delas... e controlar um pouco o movimento das pessoas. Uma vez que o nível de compressão se tornou muito alto, não há mais nada a ser feito. É mais sobre planejamento, eu diria.”

Martyn Amos, professor da Universidade Northumbria, na Inglaterra, que estuda multidões, disse que esses grandes eventos precisam de planejamento adequado e pessoas treinadas para gerenciar multidões.

“O ponto geral é que esses incidentes continuarão acontecendo enquanto não implementarmos processos adequados de gerenciamento de multidões que antecipem, detectem e evitem densidades perigosamente altas de multidões”, disse Amos ao The Washington Post.