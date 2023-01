Papa condena a crescente ‘espiral da morte’ entre israelenses e palestinos

CIDADE DO VATICANO - O papa Francisco condenou neste domingo, 29, o aumento da violência no Oriente Médio e pediu aos dois lados do conflito israelense-palestino que empreendam uma “busca sincera pela paz”.

“A ‘espiral da morte’ que aumenta dia a dia não faz mais do que extinguir os poucos vislumbres de confiança que existem entre os dois povos”, disse o pontífice após sua tradicional oração do Ângelus na Praça de São Pedro.

Ele citou ainda o ataque do exército israelense na quinta-feira, 26, a um acampamento palestino na Cisjordânia, matando dez pessoas, e o atentado de sexta-feira, 27, por um palestino que matou sete pessoas em frente a uma sinagoga em Jerusalém.

Pontífice durante sua tradicional oração do Ângelus, na Praça de São Pedro, neste domingo, 29. Foto: EFE/EPA/VATICAN MEDIA

“Desde o início do ano, dezenas de palestinos foram mortos em confrontos com o exército israelense”, disse ele.

O papa pediu “aos dois governos e à comunidade internacional que encontrem outros caminhos sem demora”, incluindo o diálogo e a busca sincera pela paz. /AFP