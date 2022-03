Papa denuncia perverso abuso de poder na guerra e pede ajuda à Ucrânia

Sem mencionar a Rússia ou Vladimir Putin como agressores diretamente, o papa Francisco denunciou nesta sexta-feira, 18, o “perverso abuso de poder” exibido na guerra na Ucrânia e pediu ajuda para os ucranianos que, segundo ele, foram atacados em sua “identidade, história e tradição”.

Leia também Últimos moradores de Irpin deixam cidade atacada pela Rússia com ajuda de voluntários

Os comentários de Francisco, em uma mensagem para uma reunião de representantes católicos europeus, marcaram alguns de suas declarações mais fortes até agora ao afirmar o direito da Ucrânia de existir como um estado soberano e de se defender contra a invasão da Rússia.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

O papa evitou cuidadosamente mencionar Putin, ou mesmo a própria Rússia, como agressor. E embora tenha dito que quem justifica a violência com motivações religiosas “profana o nome” de Deus, ele evitou críticas ao principal defensor e apologista religioso da guerra, o patriarca Kirill da Igreja Ortodoxa Russa.

Papa Francisco participa de videoconferência com o patriarca da Igreja Ortodoxa Kirill Foto: VATICAN MEDIA





Kirill, que é próximo de Putin e disse que sua liderança é “um milagre de Deus”, justificou a guerra como necessária para impedir a propagação de “paradas gays” do Ocidente em território cristão.

Ao contrário de alguns nacionalistas europeus, que subitamente deixaram de lado o nome de Putin para evitar lembrar aos eleitores que pertenciam ao fã-clube do líder russo, a motivação de Francisco vem de sua caminhada na linha tênue entre consciência global, player diplomático do mundo real e líder religioso responsável pela segurança de seu próprio rebanho.

No entanto, alguns de seus próprios bispos e outros apoiadores da Igreja Católica Romana querem que ele cite nomes, e os historiadores dizem que o pontífice corre o risco de escorregar de seu alto terreno moral e entrar em um espaço obscuro ocupado proeminentemente pelo papa Pio XII, o papa da guerra que evitou falar criticamente de Hitler e das potências do Eixo quando a Alemanha invadiu a Polônia e, eventualmente, perpetrou o Holocausto.

“De muitas maneiras, a situação atual do papa lembra a situação que Pio XII enfrentou”, disse David I. Kertzer, historiador do Vaticano e da Itália cujo novo livro, O Papa em Guerra, sobre Pio XII, Mussolini e Hitler, será publicado em junho.

Linguagem genérica

Kertzer disse que Pio XII também procurou equilibrar os interesses internos e a demanda pública para falar enquanto resistiu à grande pressão para denunciar Hitler. Em vez disso, ele usou uma linguagem genérica sobre os horrores da guerra, que Kertzer disse que agora Francisco está ecoando. “A posição que ele está tomando, ou não, não é isenta de riscos”, observou Kertzer.

Um editorial recente do National Catholic Reporter, que geralmente simpatiza com Francisco, instou o papa a citar Putin. “O que quer que esteja acontecendo nos bastidores, é hora de Francisco falar a verdade sobre o ataque assassino à Ucrânia”, disse, acrescentando: “É hora de chamar as coisas como elas são. Esta é a guerra de Putin e é uma maldade.”

O Vaticano saiu em defesa de Francisco. Um editorial de primeira página na segunda-feira no jornal diário do Vaticano, L’Osservatore Romano, afirmou: “Francisco tem sido alvo de críticas daqueles que esperam que, em suas declarações públicas, ele nomeie explicitamente Vladimir Putin e a Rússia, como se as palavras de o pastor de uma igreja universal devessem refletir as frases de efeito de um programa de notícias da televisão”.

O editorial, escrito por Andrea Tornielli, um influente funcionário do Vaticano, manteve um tom amargo. Ele argumentou que os papas evitam nomear os agressores “não por covardia ou excesso de prudência diplomática, mas para não fechar a porta, para deixar sempre uma fresta aberta para a possibilidade de parar o mal e salvar vidas humanas”.





De fato, os pontífices tradicionalmente evitam escolher lados em conflito para preservar melhor as chances da Igreja de desempenhar um papel construtivo em possíveis negociações de paz. Existem católicos romanos em todo o mundo e cair de um lado ou de outro em uma potencial conflagração global pode colocar milhões em risco.

E criticar Kirill, a quem Francisco passou anos cortejando para consertar uma divisão entre as igrejas ocidental e oriental desde 1054, poderia agravar uma situação já horrível, acrescentando a dimensão de uma guerra religiosa.

Mas o editorial foi notavelmente mais longe do que Francisco fez abertamente, argumentando que o papa procurou revelar a “hipocrisia do governo russo” quando disse, em 6 de março: “Esta não é apenas uma operação militar, mas uma guerra que semeia morte, destruição e miséria”.

Alguns bispos católicos na Ucrânia e na Polônia foram aonde o papa não foi, culpando o patriarca Kirill. O bispo Stanislav Szyrokoradiuk, de Odessa-Simferopol, na Ucrânia, disse na televisão italiana que queria palavras mais fortes de Francisco sobre Kirill, que, segundo o bispo, “abençoa esse novo Hitler e o fascismo russo”.

O arcebispo Stanislaw Gadecki, presidente da conferência dos bispos poloneses, escreveu em uma carta de 2 de março ao patriarca Kirill que os crimes da Rússia acabariam sendo levados a tribunais internacionais. “No entanto, mesmo que alguém consiga evitar essa justiça humana”, acrescentou, “há um tribunal que não pode ser evitado”.

Na quarta-feira, Francisco e Kirill falaram em uma videoconferência, na qual os dois expressaram “esperança de que uma paz justa possa ser alcançada o mais rápido possível”, segundo um comunicado do patriarcado de Moscou.

“Isso realmente tocou um sino para mim”, disse Kertzer, que observou que durante a 2ª Guerra, o papa Pio XII muitas vezes acrescentou a advertência de que a verdadeira paz exigia justiça. Mas, disse Kertzer, essa “era a linguagem realmente usada por Hitler, e que Mussolini usou”, pois ambos os ditadores reclamaram que a injustiça do Tratado de Versalhes impediu a verdadeira paz e depois tentaram distorcer a linguagem cuidadosamente neutra do pontífice como evidência de que ele concordou com eles.

Kertzer disse que, embora Francisco fosse diferente de Pio XII em muitos aspectos, “ele também está, conscientemente ou não, no momento se prestando a ser usado pelos russos para apoiar sua posição”.

‘Guerras são sempre injustas’

O Vaticano divulgou na quarta-feira sua própria declaração sobre a conversa entre Francisco e Kirill. Ele observou que Francisco disse: “Houve um tempo, mesmo em nossas igrejas, em que as pessoas falavam de uma guerra santa ou de uma guerra justa. Hoje não podemos falar dessa maneira. Desenvolveu-se uma consciência cristã da importância da paz”.

“As guerras são sempre injustas”, acrescentou, “pois é o povo de Deus que paga”.

O papel dos líderes religiosos pode parecer periférico aos horrores na Ucrânia. Mas a religião, ou misticismo cristão, tem sido central para o projeto nacionalista de Putin no país e no exterior. Durante anos, os populistas europeus e até mesmo alguns tradicionalistas da Igreja Católica Romana viram Putin, que se encontrou três vezes com Francisco, como um verdadeiro defensor da cristandade por causa de sua adoção da herança cristã e oposição aos valores liberais e progressistas.

Os admiradores católicos de Putin às vezes comparavam o líder russo ao papa João Paulo II, que muitas vezes é creditado por ajudar a derrubar o comunismo soviético, porque tanto Putin quanto João Paulo exaltaram a herança cristã compartilhada do Oriente e do Ocidente acima dos valores seculares, sejam comunistas ou liberal.

A visão nacionalista e religiosa de Putin de um “Russky Mir”, ou “mundo russo”, está mais enraizada no mito do que na história real, mas foi apoiada por Kirill. Também tem sido central para a justificativa de Putin para a guerra.

Em seu ensaio de julho de 2021 “Sobre a unidade histórica de russos e ucranianos”, Putin se refere ao príncipe Volodmir, um senhor da guerra viking que pertencia à tribo Rus em Kiev e que se converteu ao cristianismo no ano de 988. São Vladimir de Kiev, como os russos passaram a chamá-lo, foi creditado com a cristianização da Rússia. Putin argumentou que esse antigo vínculo entre a Ucrânia e a Rússia “determina amplamente nossa afinidade hoje”, justificando a invasão.

O historiador Timothy D. Snyder disse que a conexão entre Kiev e Moscou realmente surgiu no final dos anos 1600, quando padres em Kiev falaram a seus colegas de Moscou sobre o convertido Volodmir e sua herança Rus compartilhada para melhorar as conexões com a Rússia, que era então ascendente.

Mais de 300 anos depois, em meio a uma divisão entre as igrejas russa e ucraniana, Francisco se tornou o primeiro pontífice a se encontrar com um patriarca da Igreja Ortodoxa Russa. Nessa reunião, com Kirill em Cuba em 2016, os líderes assinaram uma declaração de objetivos comuns, incluindo evitar confrontos na Ucrânia.

Agora que a Rússia forçou unilateralmente esse confronto, o projeto de Francisco de curar as feridas entre as igrejas oriental e ocidental parece ter o custo de não culpar publicamente Putin e Kirill por abrir feridas reais e derramar sangue real. Não está claro por quanto tempo essa neutralidade papal é sustentável. “Certamente”, disse Kertzer sobre Francisco, “ele está sob pressão”./NYT e AP