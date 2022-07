Papa Francisco pede perdão por ‘mal cometido por tantos cristãos’ a povos indígenas do Canadá

MASKWACIS - O Papa Francisco fez um histórico pedido de desculpas aos povos indígenas do Canadá nesta segunda-feira, 25, atendendo a uma demanda de muitos dos sobreviventes de escolas residenciais administradas pela Igreja Católica que se tornaram centros de abuso, assimilação forçada, devastação cultural e morte por mais de um século.

“Eu humildemente peço perdão pelo mal cometido por tantos cristãos contra os povos indígenas”, disse o Pontífice a uma grande multidão de indígenas, alguns usando roupas e toucas tradicionais, em Maskwacis, na província de Alberta, local de uma antiga escola residencial.

O papa fez seu pedido de desculpas em uma roda pow wow, um círculo coberto em torno de um espaço aberto usado para danças tradicionais e rodas de percussão. Ao redor havia tendas, fogueiras e estandes rotulados como “Saúde Mental e Apoio Cultural”.

O Papa Francisco beijando a mão de um indígena durante encontro com povos originários do Canadá para um pedido de perdão em Maskwacis Foto: Vaticano/EPA/EFE

Francisco, que chegou ao evento sendo empurrado em uma cadeira de rodas, acrescentou que seus comentários se destinavam a “todas as comunidades e pessoas nativas” e disse que um sentimento de “vergonha” persistiu desde que ele pediu desculpas aos representantes dos povos indígenas em abril em um evento no Vaticano.

Ele disse estar “profundamente arrependido” – uma observação que provocou aplausos e gritos de aprovação – pela maneira como “muitos cristãos apoiaram a mentalidade colonizadora das potências que oprimiam os povos indígenas”.

“Sinto muito”, continuou ele. “Peço perdão, em particular, pela maneira como muitos membros da Igreja e das comunidades religiosas colaboraram, inclusive com sua indiferença, nos projetos de destruição cultural e assimilação forçada promovidos pelos governos da época, que culminaram no sistema de escolas residenciais”.

Mais cedo, o Papa rezou no cemitério que se acredita abrigar os restos mortais de estudantes de uma escola residencial, e visitou o antigo local da escola residencial Ermineskin, que abriu em 1895 e foi operada por missionários católicos romanos durante grande parte de sua existência. Foi tomado sob controle federal em 1969 e fechado em 1970.

Essas escolas separavam as crianças dos pais; infligiam abuso físico, sexual e mental; apagavam as línguas; e usavam o cristianismo como arma para romper as culturas e comunidades dos povos indígenas. Igrejas cristãs operavam a maioria das escolas para o governo com ordens católicas responsáveis por administrar de 60 a 70% das cerca de 130 escolas, onde milhares de crianças morreram.

Pessoas reagem quando o Papa Francisco emite um pedido de desculpas pelo tratamento aos povos indígenas no sistema escolar residencial do Canadá Foto: Cole Burston / AFP

Francisco disse que era “certo lembrar” no local de tais traumas, mesmo correndo o risco de abrir feridas antigas. “É necessário lembrar como as políticas de assimilação e emancipação, que também incluíam o sistema de escolas residenciais, foram devastadoras para as pessoas dessas terras”, disse ele, acrescentando: “Agradeço por me fazer apreciar isso”.

Ele chamou os abusos muitas vezes realizados por missionário de um “erro desastroso” que corroeu os povos, sua cultura e valores.

Francisco também disse que “implorar perdão não é o fim do assunto”, acrescentando que concordava totalmente com os céticos que queriam ações. E ele afirmou esperar mais investigações e que “formas concretas” pudessem ser encontradas para ajudar os sobreviventes a iniciar um caminho para a cura e a reconciliação.

Depois de proferir seu discurso, que ele fez em espanhol e que foi traduzido para o inglês, o chefe Wilton Littlechild da Nação Ermineskin Cree, que havia apresentado o Papa ao público, colocou-lhe um cocar, com suas penas brancas sobre as vestes brancas. A multidão irrompeu em aplausos.

Quando Francisco terminou seus comentários, muitos que ouviram disseram que estavam satisfeitos com seu pedido de desculpas. “Foi genuíno e foi bom”, disse Cam Bird, 42, sobrevivente de uma escola residencial da reserva Little Red River, em Saskatchewan. “Ele acredita em nós.”

O Papa Francisco se reuniu com indígenas para uma oração silenciosa no cemitério de Maskwacis, Canadá Foto: Vaticano/EPA/EFE

Mas outros ainda estavam fazendo um balanço do que acabara de acontecer depois de tantas gerações de devastação e trauma. “Ainda não digeri isso de verdade”, disse Barb Morin, 64, de Île-à-la-Crosse, Saskatchewan, cujos pais sofreram em escolas residenciais e que usava uma camiseta com os dizeres “Sobreviventes de escolas residenciais nunca esquecidos”. “Estou tendo muita dificuldade em internalizar isso agora”, disse.

Muitos na multidão usavam roupas tradicionais. Outros vestiram camisas laranja, que se tornou um símbolo de sobreviventes do internato, lembrando a história de uma mulher que teve sua camisa laranja favorita, dada pela avó, confiscada na chegada a um internato e substituída por um uniforme.

Na chegada no domingo à capital de Alberta, Edmonton, Francisco foi recebido por representantes dos três principais grupos indígenas do Canadá: Primeiras Nações, Metis e Inuit, juntamente com representantes políticos e da Igreja. Na cerimônia de boas-vindas, Francisco beijou a mão de uma sobrevivente de uma escola residencial, Élder Alma Desjarlais, das Primeiras Nações do Lago Frog, um gesto de humildade e deferência que ele usou no passado ao se encontrar com sobreviventes do Holocausto.

O governo canadense admitiu o abuso físico e sexual nas escolas cristãs financiadas pelo governo que funcionaram do século 19 até a década de 1970. Cerca de 150.000 crianças indígenas foram retiradas de suas famílias e forçadas a comparecer em um esforço para isolá-las da influência de seus lares, línguas e culturas nativas e assimilá-las na sociedade cristã do Canadá.

Papa Francisco coloca um cocar indígena durante uma reunião com comunidades indígenas, incluindo Primeiras Nações, Metis e Inuit, na Igreja Católica Nossa Senhora das Sete Dores em Maskwacis, perto de Edmonton, Canadá Foto: Gregorio Borgia/AP

A viagem de seis dias de Francisco segue as reuniões que ele realizou em abril no Vaticano com delegações dos três grupos indígenas. Essas reuniões culminaram com um histórico pedido de desculpas em 1º de abril pelos abusos “deploráveis” cometidos por alguns missionários católicos em escolas residenciais.

O primeiro Papa das Américas estava determinado a fazer a viagem, embora os ligamentos rompidos do joelho o tenham forçado a cancelar uma visita no início deste mês à África. Francisco, de 85 anos, chamou de “peregrinação penitencial” para ajudar a Igreja Católica a se reconciliar com os povos nativos e ajudá-los a se curar do que a Comissão de Verdade e Reconciliação do Canadá disse ser “genocídio cultural”.

Esse mesmo relatório da comissão pediu que Francisco se desculpasse pelos abusos em solo canadense, um pedido que ele está atendendo com a viagem./AP, W.POST e NYT