Papa Francisco viaja ao Canadá onde deve pedir desculpas aos povos indígenas por abusos da Igreja

EDMONTON, CANADÁ - O Papa Francisco começou neste domingo, 24, uma visita de seis dias ao Canadá onde deve pedir desculpas aos povos indígenas pelos abusos cometidos por missionários em escolas residenciais administradas pela Igreja Católica, um passo importante nos esforços da Igreja para se reconciliar com as comunidades nativas canadenses.

Francisco chegou a Edmonton, em Alberta, onde foi recebido na pista pelo primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e Mary May Simon, que é a primeira governadora geral indígena do Canadá. Depois, ele visitará Quebec e Iqlauit, a capital do território de Nunavut, cidade do norte do país, sobre o arquipélago ártico, antes de retornar na sexta-feira.

Leia também Itália resgata mais de 600 imigrantes e encontra cinco corpos em barcos à deriva no Mar Mediterrâneo

O Papa não tinha eventos oficiais programados para domingo, dando-lhe tempo para descansar antes de sua reunião na segunda-feira com sobreviventes perto do local de uma antiga escola residencial em Maskwacis, onde ele deve apresentar um pedido de desculpas.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Papa Francisco é recebido ao chegar ao Aeroporto Internacional, em Alberta, Canadá Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters

A bordo do avião papal, Francisco disse a repórteres que esta era uma “viagem penitencial” e pediu orações em particular pelos idosos. “Venho entre vocês para me encontrar com os povos indígenas. Espero que, com a graça de Deus, minha peregrinação penitencial possa contribuir para o caminho de reconciliação já iniciado. Por favor, acompanhe-me com a oração”, escreveu o Papa no Twitter.

Dear brothers and sisters of #Canada, I come among you to meet the indigenous peoples. I hope, with God's grace, that my penitential pilgrimage might contribute to the journey of reconciliation already undertaken. Please accompany me with #prayer. — Pope Francis (@Pontifex) July 24, 2022

A visita de seis dias será essencialmente dedicada às populações indígenas ameríndias que hoje representam 5% dos habitantes do Canadá e que são identificadas em três grupos: Primeiras Nações, Métis e Inuit. Estes últimos foram submetidos durante décadas a uma política de assimilação forçada, fundamentalmente através de um sistema de pensões para crianças, subsidiado pelo Estado, mas administrado principalmente pela Igreja.

Cerca de 150.000 crianças desses grupos foram matriculadas desde o final do século XIX até a década de 1990 em 139 escolas residenciais, onde passaram meses ou anos isoladas de suas famílias, idioma e cultura. Muitos deles foram abusados física e sexualmente por diretores e professores e até 6.000 morreram de doenças, desnutrição ou negligência.

Os grupos indígenas estão buscando mais do que palavras, enquanto pressionam pelo acesso aos arquivos da Igreja para saber o destino das crianças que nunca retornaram das escolas residenciais. Eles também querem justiça para os abusadores, reparações financeiras e a devolução de artefatos indígenas mantidos pelos Museus do Vaticano.

“Este pedido de desculpas valida nossas experiências e cria uma oportunidade para a Igreja reparar relacionamentos com povos indígenas em todo o mundo”, disse o Grande Chefe George Arcand Jr., da Confederação do Tratado Seis. Mas enfatizou: “Não termina aqui – há muito a ser feito. É um começo.”

A viagem segue-se às reuniões que Francisco realizou no Vaticano com delegações das Primeiras Nações, Metis e Inuit. Essas reuniões culminaram com um histórico pedido de desculpas em 1º de abril pelos abusos “deploráveis” cometidos por alguns missionários católicos em escolas residenciais.

O governo canadense admitiu que o abuso físico e sexual era excessivo nas escolas cristãs financiadas pelo Estado que funcionaram do século 19 até a década de 1970.

Músicos indígenas tocam para o Papa Francisco durante uma cerimônia de boas-vindas ao Papa no Aeroporto Internacional de Edmonton Foto: PATRICK T. FALLON / AFP

A Comissão de Verdade e Reconciliação do Canadá em 2015 havia pedido que as desculpas papal fosse entregue em solo canadense, mas foi somente após a descoberta em 2021 dos restos mortais de cerca de 200 crianças na antiga escola residencial Kamloops, na Colúmbia Britânica, que o Vaticano se mobilizou para cumprir com o pedido.

“Eu honestamente acredito que se não fosse pela descoberta e todos os holofotes que foram colocados nos Oblatos ou na Igreja Católica também, eu não acho que nada disso teria acontecido”, disse Raymond Frogner, arquivista-chefe do Centro Nacional para a Verdade e Reconciliação, que serve como um recurso on-line para pesquisas sobre as escolas residenciais.

Frogner acabou de voltar de Roma, onde passou cinco dias na sede dos Missionários Oblatos de Maria Imaculada, que operava 48 das 139 escolas residenciais administradas por cristãos, a maioria de ordem católica. Depois que os túmulos foram descobertos, os Oblatos finalmente ofereceram “total transparência e responsabilidade” e permitiram que ele entrasse em sua sede para pesquisar os nomes de supostos abusadores sexuais de uma única escola na província canadense de Saskatchewan, disse ele.

Enquanto estava lá, ele encontrou 1.000 fotos originais em preto e branco de escolas e seus alunos, com inscrições no verso, que ele disse que seriam de imenso valor para os sobreviventes e suas famílias que esperavam encontrar vestígios de seus entes queridos. Ele disse que os Oblatos concordaram em um projeto conjunto para digitalizar as fotografias e disponibilizá-las online.

A comunidade inuíte, por sua vez, está buscando assistência do Vaticano para extraditar um único sacerdote oblato, o reverendo Joannes Rivoire, que ministrou às comunidades inuítes até sua partida na década de 1990 e retornou à França. As autoridades canadenses emitiram um mandado de prisão contra ele em 1998 sob acusações de várias acusações de abuso sexual, mas nunca foi cumprido.

O líder inuit Natan Obed pediu pessoalmente a Francisco a ajuda do Vaticano na extradição de Rivoire, dizendo à Associated Press em março que era uma coisa específica que o Vaticano poderia fazer para trazer a cura para suas muitas vítimas.

“Esta é uma parte da jornada de reconciliação em que estamos juntos”, disse ele então. Questionado sobre o pedido, o porta-voz do Vaticano Matteo Bruni disse na semana passada que não tinha nenhuma informação sobre o caso./AP e AFP