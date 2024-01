Paquistão lança mísseis no Irã em ato de retaliação; ao menos 7 pessoas morreram

A força aérea do Paquistão lançou ataques aéreos de retaliação no início desta quinta-feira, 18, contra o Irã, supostamente visando posições de militantes. O ataque ocorreu um dia depois que as forças iranianas atacaram o que eles disseram ser campos de um grupo armado no Paquistão e matou pelo menos sete pessoas, aumentando ainda mais as tensões entre as nações vizinhas.

O Ministério das Relações Exteriores do Paquistão disse que as forças do país realizaram "ataques militares de precisão" contra o que chamou de esconderijos terroristas no sudeste do Irã. Vários militantes foram mortos, disse o ministério em um comunicado. "A ação desta manhã foi tomada à luz da inteligência confiável de atividades terroristas iminentes em grande escala", disse o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado. "Essa ação é uma manifestação da determinação inabalável do Paquistão de proteger e defender sua segurança nacional contra todas as ameaças."

Uma bandeira do Paquistão hasteada em Islamabad, Paquistão, em 27 de julho de 2022. A força aérea do Paquistão lançou ataques aéreos retaliatórios na quinta-feira, 18 de janeiro de 2024, contra o Irã, supostamente visando posições militantes. Foto: Rahmat Gul / AP

Uma autoridade sênior de segurança paquistanesa, falando sob condição de anonimato, disse que o Paquistão havia atacado pelo menos sete acampamentos usados por separatistas Baluch a cerca de 48 km dentro da fronteira. A autoridade disse que os caças e drones da força aérea foram usados nos ataques de retaliação do Paquistão.

Um dia antes, o Irã realizou um ataque aéreo na província de Baluchistão, no Paquistão, que matou duas crianças. Mais tarde, o governo iraniano disse que o ataque no Paquistão, bem como os ataques realizados no Iraque e na Síria, mostraram que o Irã responderia com força aos inimigos em qualquer lugar.

Um Irã encorajado tem usado suas forças contra Israel e seus aliados desde que a guerra na Faixa de Gaza começou em outubro. Essas ações, e agora os ataques do próprio Irã a outros países da região, aumentaram o risco de que a turbulência que assola o Oriente Médio possa crescer.

As autoridades iranianas disseram que o ataque no Paquistão tinha como alvo terroristas que ameaçavam o Irã, mas as autoridades paquistanesas rejeitaram esse relato, citando o que disseram ser vítimas civis do ataque. O Paquistão denunciou o ataque iraniano como uma violação flagrante da lei internacional e disse que “se reserva o direito de responder”.

O Paquistão há muito tempo sustenta que os separatistas baluches, que há décadas vêm travando uma insurgência de baixo nível na província de Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, têm esconderijos do outro lado da fronteira, no Irã. O Irã também acusou o Paquistão de não fazer o suficiente para conter os militantes que têm como alvo a segurança iraniana.

“Uma resposta calculada e oportuna foi necessária para negar a percepção equivocada do Irã de que um ataque militar surpresa e não provocado contra o Paquistão não resultará em uma resposta forte, mas calibrada e rápida”, disse Syed Muhammad Ali, analista de segurança baseado em Islamabad, em uma entrevista.

Ele acrescentou que ambos os lados tinham fortes incentivos para deixar as tensões esfriarem agora que o Paquistão havia respondido, “já que os dois países não ganharão nada com qualquer outra troca ou escalada militar”.

Na quinta-feira, após o ataque paquistanês dentro do Irã, os canais do aplicativo de mensagens Telegram, administrado pela Guarda Revolucionária do Irã, mostraram imagens de escombros de áreas residenciais próximas à fronteira com o Paquistão. A agência oficial de notícias da República Islâmica do Irã confirmou que várias explosões ocorreram na área da fronteira./NYT e AP