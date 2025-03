Análise | Para Duterte, sinais de um acerto de contas anos após ter ordenado uma guerra mortal às drogas

Durante anos, os corpos foram se acumulando.

Alguns foram baleados por justiceiros em motocicletas. Outros levaram tiros na cabeça, como em uma execução. A cada novo assassinato, a polícia simplesmente descrevia as vítimas como "suspeitos de tráfico de drogas" que resistiram à prisão, uma acusação que raramente se sustentava após um exame minucioso. E ainda assim o massacre continuou impunemente, a mando do homem que foi eleito presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte. Mas, na terça feira, quase três anos após Duterte deixar o cargo, um grande passo foi dado em direção à responsabilização para milhares de filipinos que há muito buscam justiça para seus entes queridos. Agindo sob um mandado emitido pelo Tribunal Penal Internacional, que estava investigando a campanha antidrogas de Duterte, as autoridades filipinas prenderam Duterte no principal aeroporto de Manila quando ele retornava de uma viagem a Hong Kong. Na terça feira à noite, ele foi levado em um avião com destino a Haia, onde o tribunal está sediado, de acordo com duas pessoas com conhecimento do assunto.

O TPI acusou Duterte, 79 anos, de crimes contra a humanidade durante seu período como presidente e quando ele era o prefeito da cidade de Davao. Seu caso será um teste de alto nível do tribunal, que nos meses mais recentes buscou a prisão do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, e do chefe da junta militar em Mianmar, Min Aung Hlaing, pelas mesmas acusações de Duterte. Mas é improvável que essas ordens se concretizem, assim como o mandado do tribunal para o presidente Vladimir Putin, da Rússia, que foi emitido há dois anos.

Rodrigo Duterte, na época presidente das Filipinas, inspeciona fuzil de fabricação chinesa. Ele foi preso por mortes relacionadas à guerra contra as drogas do seu governo. Foto: Bullit Marquez/Associated Press

A defesa de Duterte disse que sua detenção era ilegal, argumentando em parte que o TPI não tinha jurisdição nas Filipinas porque ele havia retirado o país do tribunal quando era presidente. Mas, no mandado, um painel de três juízes escreveu que estava investigando assassinatos durante o tempo em que as Filipinas ainda eram membros do tribunal. E o país continua sendo membro da Interpol, que pode buscar prisões em nome do TPI. Um representante da Interpol estava presente quando Duterte foi preso.

A prisão de Duterte rompeu a cultura de impunidade que ele havia construído em torno de seus chamados esquadrões da morte. Mesmo depois que seu mandato único de seis anos terminou, ele parecia estar acima da justiça. Seu sucessor, Ferdinand R. Marcos Jr., chegou à presidência após formar uma aliança política com a filha de Duterte, Sara, que se tornou vice-presidente. No início do seu governo, Marcos indicou que não cooperaria com o TPI.

Mas os laços entre Marcos e Sara Duterte se desfizeram rapidamente, e de forma espetacular. No final de 2023, o governo de Marcos silenciosamente permitiu que investigadores do TPI entrassem nas Filipinas.

Harry Roque, porta-voz de Duterte, disse que seus advogados estavam se esforçando para entrar com uma petição no tribunal para a libertação dele.

Em uma declaração, Sara Duterte disse que seu pai estava “sendo levado à força para Haia”. Ela acrescentou: “Isso não é justiça — isso é opressão e perseguição”.

Polícia patrulha a Base Aérea Villamor onde Rodrigo Duterte estava detido. Ex-presidente foi levado para Haia após ser preso pelo Tribunal Penal Internacional. Foto: Jam Sta Rosa/AFP

Antes de ser eleito em 2016, Duterte anunciou que reprimiria as drogas e que os “traficantes, assaltantes e inúteis” do país deveriam ir embora porque ele os “mataria”. Grupos de direitos humanos dizem que cerca de 30 mil pessoas acabaram morrendo na guerra dele contra as drogas.

Logo após Duterte ser empossado, um grupo de policiais invadiu o pequeno apartamento de Mary Ann Domingo, matando seu parceiro e o filho. Em junho passado, em uma rara condenação, um juiz decidiu que os quatro policiais que participaram da operação eram culpados de homicídio. Mas eles ainda não foram presos.

“Não sinto nenhum senso de justiça”, disse Mary Ann Domingo. “Duterte não sente remorso.”

Mesmo quando assumiu a responsabilidade pela carnificina, Duterte parecia intocável - até terça feira. A prisão dele trouxe lágrimas de alegria e frustração.

“Demorou tanto, foram tantas vidas perdidas”, disse Grace Garganta, 32 anos, cujo pai e irmão foram mortos por homens mascarados no intervalo de apenas algumas horas em julho de 2016 em Navotas.

“Quase perdi a esperança, mas isso renovou o senso de esperança em mim porque até mesmo pequenas vítimas como nós podem ter uma chance contra Duterte e seus homens poderosos”, ela disse entre lágrimas.

Em Manila, uma cafeteria onde trabalham principalmente mães, esposas, irmãs e filhas das vítimas da guerra às drogas ofereceu aos clientes 50% de desconto nas bebidas. Em Quezon, uma missa especial foi organizada para lembrar as vítimas, cujas fotografias foram colocadas diante de velas.

“Estou em êxtase”, disse Leila de Lima, uma ex-senadora que ficou detida por seis anos após criticar a guerra de Duterte contra as drogas. “Eu esperava e rezava por isso. E eis que o momento do acerto de contas está diante de nós.

Manifestantes lembram das vítimas da guerra às drogas após prisão de Duterte. Foto: Earvin Perias/AFP

Por décadas, Duterte operou aparentemente sem limitações. Por mais de duas décadas, como prefeito de Davao, a segunda maior cidade das Filipinas, ele comandou com impunidade uma repressão mortal contra as drogas. Em 2016, ele transformou suas credenciais de lei e ordem em uma vitória na eleição presidencial, embora especialistas dissessem que o país não tinha um problema descomunal com o uso de drogas.

Mesmo enquanto continuavam a lamentar seus parentes, muitos filipinos não conseguiam imaginar o dia em que Duterte estaria sob custódia. Na sexta feira, Duterte embarcou no que parecia ser uma viagem repentina para Hong Kong. A especulação era abundante: estaria ele tentando escapar de uma prisão do TPI?

Mas, na terça feira, ele retornou às Filipinas e se mostrou desafiador como sempre.

“Teriam que me matar primeiro, se vão se aliar a estrangeiros brancos”, disse Duterte enquanto descia do avião de Hong Kong, de acordo com um vídeo postado pela GMA News, uma emissora filipina.

Logo depois, ele recebeu um mandado do TPI. No mandado lacrado do TPI, que foi rotulado como “secreto” e obtido pelo New York Times, três juízes do TPI disseram acreditar que Duterte era responsável pelos assassinatos da guerra às drogas que ocorreram quando ele era presidente e prefeito de Davao, e que havia motivos razoáveis para acreditar que esses ataques foram “generalizados e sistemáticos”.

Raquel Fortun examinou 117 cadáveres — muitos com vários tiros na cabeça e no tronco — da guerra às drogas, em seu papel como patologista forense. Ela disse que sempre pediu ajuda na busca por justiça.

“Ainda os tenho nas minhas mesas”, ela disse. “Não pude ir até eles agora, mas disse à minha equipe: ‘Vocês podem, por favor, dizer a eles que Duterte foi pego?’”

Rodrigo Duterte presta juramento em audiência no Senado das Filipinas, no ano passado. Foto: Aaron Favila/Associated Press

No ano passado, a Câmara dos Representantes das Filipinas abriu um inquérito a respeito da guerra às drogas de Duterte. O ex-presidente se recusou a depor na Câmara, mas compareceu a uma audiência no Senado, onde tem apoio considerável, em outubro.

“Por todos os seus sucessos e deficiências, eu, e somente eu, assumo total responsabilidade legal”, disse ele a respeito da campanha antidrogas. “Por tudo o que a polícia fez de acordo com minhas ordens, eu assumirei a responsabilidade. Eu é que deveria ser preso, não os policiais que obedeceram às minhas ordens.”

Com os acontecimentos de terça feira, isso parecia ser uma possibilidade. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL