Deputados britânicos punem Boris Johnson por mentir ao parlamento

Parlamentares britânicos votaram amplamente, na segunda-feira, 19 de junho, para retirar o passe parlamentar do ex-primeiro-ministro Boris Johnson, ao aprovarem um relatório contundente que concluiu que ele mentiu ao parlamento sobre a realização de festas para quebrar o lockdown da Covid-19.

Após horas de debate, conduzido no dia do 59º aniversário de Johnson, os parlamentares votaram por 354 a sete a favor das conclusões do Comitê de Privilégios, com a abstenção de muitos conservadores, incluindo o primeiro-ministro Rishi Sunak. Durante o debate, os parlamentares e um ex-primeiro-ministro fizeram fila para pedir aos colegas que censurassem Johnson, que deixou o parlamento quando foi informado das conclusões.

A antecessora de Johnson, Theresa May, disse que a votação seria “um passo pequeno, mas importante, para restaurar a confiança das pessoas” no parlamento. May pediu a seu partido que “mostre que estamos preparados para agir quando um de nossos membros, por mais sênior que seja, é considerado inadequado”.

Boris Johnson, 25 de maio de 2023. Foto: Matt Dunham / AP

Johnson e seus poucos apoiadores qualificaram o relatório do comitê como uma “caça às bruxas”. O ex-ministro Jacob Rees-Mogg disse que o comitê havia feito uma “tentativa deliberada de fazer a interpretação mais desfavorável... das atividades do Sr. Johnson”.

Mas Sunak, que prometeu restaurar a integridade do governo, disse que seus membros bipartidários haviam “feito seu trabalho minuciosamente”.

Caso sem precedentes

No entanto, Sunak se recusou a dizer como os parlamentares deveriam decidir antes que o relatório fosse colocado em votação. “Essa é uma questão para a Câmara e não para o governo. Essa é uma distinção importante e é por isso que eu não gostaria de influenciar ninguém antes da votação”, disse ele à ITV.

O líder trabalhista da oposição, Keir Starmer, no entanto, tentou manter a pressão sobre Sunak para que ele evitasse tomar partido entre os defensores do relatório e os apoiadores de Johnson no partido conservador em geral. “Ele deveria mostrar liderança. Participe! Vá para o lobby (de votação) e nos mostre qual é a sua posição em relação a isso”, disse ele na ITV, acusando Johnson de “comportamento miserável”.

Em um relatório de 106 páginas na semana passada, o Comitê de Privilégios considerou Johnson culpado de “repetidas ofensas (ao parlamento) e... tentativa de minar o processo parlamentar”. Não havia “nenhum precedente de um primeiro-ministro ter sido considerado culpado de ter deliberadamente enganado a Câmara”, acrescentou. /AFP