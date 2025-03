Partido liberal do Canadá anuncia hoje novo premiê em meio a guerra tarifária com Trump

Os membros do Partido Liberal do Canadá irão escolher neste domingo, 9, o novo líder que atuará como sucessor do primeiro-ministro Justin Trudeau. Mark Carney, ex-presidente do banco central da Inglaterra e também do BC do Canadá, é cotado como o favorito à liderança.

PUBLICIDADE Ele publicou em seu site oficial um comunicado no qual compara as atitudes de Trump às de um “valentão” em meio à imposição de tarifas comerciais. “Não ficaremos parados enquanto tarifas ilegais dos EUA prejudicam nossos trabalhadores e suas famílias. Como canadenses, precisamos enfrentar esse desafio como uma equipe unida”, disse Carney no comunicado. Ele defendeu que, no médio prazo, se não for mais possível “contar com os vizinhos americanos”, o Canadá deve diversificar suas relações comerciais.

Mark Carney, presidente do BC do Canadá Foto: ANDREJ IVANOV/AFP

De acordo com o jornal canadense The Globe and Mail, outros três candidatos podem chegar a rivalizar com Carney: Chrystia Freeland, ex-ministra das Finanças e vice-primeira-ministra; Karina Gould, que foi líder da Câmara; e o ex-deputado Frank Baylis.

Espera-se que o novo líder do Partido Liberal convoque uma eleição geral assim que assumir o cargo. O prazo para o novo pleito é 20 de outubro deste ano. Porém, opositores podem demandar que o processo seja realizado antes.