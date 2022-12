Partidos do Chile chegam a novo acordo para processo constituinte

SANTIAGO - Os partidos políticos do Chile chegaram a um acordo sobre o roteiro que o novo processo constituinte seguirá após mais de três meses de intensas negociações. “Acaba de se iniciar um novo caminho para avançar em uma nova Constituição nascida na democracia, é uma nova oportunidade de forjar um novo futuro para nossa pátria e nosso povo”, disse o presidente do Senado, Álvaro Elizalde, após assinar o documento na biblioteca do antigo Congresso de Santiago nesta segunda-feira, 12.

O presidente da Câmara dos Deputados, Vlado Mirosevic, acrescentou, por sua vez, que “tomamos todas as precauções para não cometer os erros do passado e para que este processo funcione bem”. O acordo estabelece que o novo órgão redator, que se chamará Conselho Constitucional, será composto por 50 pessoas eleitas pelos cidadãos e que o processo terá também a participação vinculante de 24 especialistas designados (12 pela Câmara e 12 do Senado em paridade) que acompanharão o processo.

El país demanda certezas, llevar adelante un proceso exitoso para que la Constitución sea factor de unidad. Tenemos que aprender de nuestra historia. El #AcuerdoPorChile habilita un proceso democrático con un rol protagónico del pueblo.https://t.co/FJ3qy53zSk pic.twitter.com/LLhetTGyFg — Alvaro Elizalde (@alvaroelizalde) December 13, 2022

“As normas constitucionais propostas serão aprovadas por 3/5 dos conselheiros em exercício, submetendo-se a proposta final ao Conselho para aprovação pelo mesmo quórum”, detalha o documento. Os especialistas, “de indiscutível trajetória profissional, técnica e/ou acadêmica”, elaborarão a partir de janeiro um anteprojeto que servirá de base de trabalho do órgão redator, “ao estilo de uma ideia-matriz”, conforme estabelece o pacto.

Quando o órgão redator, que será paritário e terá representantes indígenas, embora ainda não se saiba quantos, estiver com a proposta de uma nova Constituição pronta, a devolverá aos técnicos que iniciarão um processo de harmonização e poderão revisar aspectos de fundo, se considerarem necessário. A última etapa será o plebiscito de saída, com votação obrigatória prevista para ocorrer no dia 23 de novembro de 2023.

O acordo também contempla 12 bases do novo texto fundamental que incluem a menção ao Chile como Estado unitário, o Estado social e democrático de direito, o reconhecimento dos povos indígenas e a manutenção de órgãos autônomos como o Banco Central, entre outros.

Nesta foto de arquivo tirada em 20 de agosto de 2022, pessoas seguram cartazes durante uma marcha em apoio à nova Constituição em Santiago. Nesta segunda-feira, 12, o Congresso assinou um acordo para iniciar um novo projeto de constituição, três meses depois que os cidadãos rejeitaram uma proposta inicial de mudança. Foto: Arquivo/Martin Bernetti/AFP

Por ser uma norma que reforma a atual Constituição, o acordo terá que ser votado em forma de projeto de lei no Congresso e ratificado por 4/7 dos parlamentares. Nesta segunda-feira, foram excluídos da assinatura do acordo o ultradireitista Partido Republicano e o Partido da Gente, alinhado com a direita populista.

O acordo é fechado após mais de três meses de intensas negociações entre as forças políticas. O desenho do mecanismo para escolha do órgão redator tem sido o principal obstáculo nesse período. Com o andamento das negociações, as partes envolvidas foram aproximando posições até chegarem ao acordo desta segunda-feira.

O processo constituinte chileno surgiu como uma resposta política à massiva onda de protestos que abalou o país no final de 2019, a maior desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Os partidos abriram a passagem para uma Convenção Constituinte, que funcionou por um ano para mudar a lei fundamental herdada da ditadura e parcialmente reformada na democracia.

A proposta final de uma nova Constituição acabou sendo rejeitada em um referendo no dia 4 de setembro, e assim se abriu o caminho para o novo processo que foi anunciado agora. /EFE