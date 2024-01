Partidos eurocéticos devem ter mais espaço no Parlamento europeu e podem mudar políticas da UE

De acordo com um relatório do Conselho Europeu de Relações Estrangeiras (ECFR, na sigla em inglês), pesquisas de opinião nos 27 países da União Europeia (UE) mostram legendas de extrema-direita na liderança em nove países, incluindo Áustria, França e Polônia. Em nações como Alemanha, Portugal, Espanha e Suécia, as legendas de extrema-direita estão projetadas em segundo ou terceiro lugar. Uma coalizão de direita poderia ser formada pela primeira vez no Parlamento europeu.

Os pesquisadores do instituto apontam que um voto mais à direita no parlamento do bloco poderia alterar as políticas de sustentabilidade e agenda climática da UE, além de políticas relacionadas à migração e o apoio do bloco à Ucrânia em meio a guerra contra a Rússia.