Passageiro que fez a viagem no submarino do Titanic: ‘Você cai como uma pedra por duas horas’

THE NEW YORK TIMES - Os passageiros que procuram um vislumbre do Titanic a bordo do submersível que desapareceu no Atlântico Norte nesta semana passam horas em uma queda perigosa no fundo do oceano a bordo de uma embarcação sem certificação, apertada, e com uma única janela para observação.

Mike Reiss, produtor e escritor de “Os Simpsons”, embarcou no navio, conhecido como Titan, no verão passado. Ele disse que os passageiros eram obrigados a assinar um termo de responsabilidade que mencionava a morte três vezes na primeira página.

Falando ao The New York Times, ele contou que os passageiros, em sua viagem de 10 horas – uma viagem que pode custar até US$ 250.000 – estavam tranquilos, mas empolgados.

Mike Reiss, produtor e roteirista de 'Os Simpsons', viajou até os destroços do Titanic a bordo do submersível Titan em julho passado Foto: Denise Reiss / via The New York Tims

Sanduíches e água estavam disponíveis no navio, mas ele se lembra de ter ouvido que muitos passageiros não comeram durante a viagem por causa da emoção e que o banheiro rudimentar a bordo nunca havia sido usado.

Queda

Reiss, que já havia viajado com a OceanGate Expeditions para ver o Hudson Canyon na costa da cidade de Nova York, descreveu a viagem ao Titanic como “muito confortável” e disse que adormeceu durante a descida silenciosa e mal iluminada. “Você simplesmente cai como uma pedra por duas horas e meia”, disse ele.

Continua após a publicidade

Conforme o submersível se dirigia ao Titanic, disse Reiss, ele foi desviado de seu curso por correntes subaquáticas. A bússola estava “agindo de maneira muito estranha”, lembrou ele, e a equipe sabia apenas que estavam a cerca de 500 metros de onde deveriam estar.

Autoridades americanas e canadenses correm contra o tempo na tentativa de encontrar o submarino Titan, que se perdeu em meio a uma expedição para os escombros do Titanic Foto: OceanGate Expeditions / AP

Ainda assim, o Titan, que poderia passar apenas três horas no fundo do oceano, conseguiu chegar ao ponto do naufrágio com cerca de 20 minutos de sobra para o que Reiss chamou de uma rápida “fotografia”.

Ele conseguiu ver o navio afundado pelo visor, que ele descreveu como do tamanho de uma janela de máquina de lavar.

Guarda Costeira dos Estados Unidos segue tentando localizar a embarcação que se perdeu durante uma expedição aos escombros do Titanic Foto: Guarda Costeira dos Estados Unidos/ EFE

O naufrágio foi “a maior coisa do mundo”, disse ele, “mas você está em uma escuridão tão grande e total que simplesmente não sabe onde está, nem onde o Titanic vai estar”.

A OceanGate Expeditions, que opera a embarcação, descreve a viagem em seu site como uma “experiência emocionante e única”. A empresa não respondeu imediatamente a um pedido de mais informações.

Continua após a publicidade

O Titan é um ajuste apertado. David Pogue, repórter da CBS e ex-colunista de tecnologia do New York Times que esteve a bordo, descreveu o cilindro como “do tamanho de uma minivan”.

As imagens do OceanGate mostram uma embarcação com um interior semelhante a um tubo de metal, onde os passageiros podem se sentar no chão plano de costas para as paredes curvas. Há alguma iluminação no teto, mas não há cadeiras e pouco espaço para se mover ou ficar em pé.