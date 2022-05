Passei semanas nas linhas de frente ucranianas. Tudo mudou; leia o depoimento

Primeiro o zumbido, então a explosão um segundo depois. Um após o outro. Um após o outro.

Eu estava escondida em uma casamata escavada na terra — era difícil chamar aquilo de bunker: nenhuma porta de entrada sólida, nenhum local apropriado para armazenar comida e água. As paredes eram de madeira e havia dois arremedos de cama, um par de tapetes e algumas cadeiras de madeira. O lugar era uma bagunça, entre carregadores de celular e uniformes militares — capacetes, coletes à prova de balas. Havia uns poucos biscoitos e algumas barras de chocolate. Era o lar de soldados ucranianos na linha de frente.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

O ruído da artilharia ficava cada vez mais alto. “Todo dia é assim”, disse-me com alegria Denis Gordiev, que comanda uma unidade do Exército ucraniano. Eu havia chegado com alguns jornalistas britânicos a Piski, um vilarejo a pouco mais de 9 quilômetros da Donetsk ocupada, no leste da Ucrânia. Era fim de abril, e a Rússia já tinha mudado para a segunda fase desta guerra, retirando suas forças das proximidades de Kiev e intensificando seus ataques no leste.

Ruínas de Mariupol após bombardeios russos. Foto de 10 de maio.

“Eles estão tentando abrir caminho”, explicou calmamente o tenente Gordiev. “Primeiro vem a artilharia, depois os tanques.” Ele nos serviu chá.

Por semanas eu tenho perambulado pela Ucrânia noticiando a guerra. Aprendi que a guerra pode parecer algo bem organizado quando é descrita por termos como “fases”, “ofensivas” e “territórios”, mas de organizada a guerra não tem nada. A linha de frente pode se estender por cerca de 500 quilômetros, do Donbas, no sudeste, até a cidade de Kharkiv, mas até onde vai a guerra? Não há margens evidentes que delimitam onde a guerra acaba e onde começa a vida normal.

Conheci pessoas que perderam tudo que tinham, mulheres com filhos sem ter para onde ir, crianças cujos corpos estão feridos e cujas vidas mudaram para sempre. Entrevistei parentes de pessoas torturadas e mortas. Testemunhei deslocamentos, injúrias e perdas por todos os lugares que passei, até que parei de acreditar que haveria qualquer pessoa ou qualquer lugar na Ucrânia intocados por esta guerra.

A Rússia pode dizer o que quiser a respeito de “fases” e objetivos territoriais, mas meu país inteiro foi transformado juntamente com todos que estavam nele.

Poucos dias antes de chegar a Piski, havíamos parado em Kramatorsk, uma cidade aproximadamente de 100 quilômetros ao sul, onde bombardeios são uma ameaça diária. Cerca de uma semana antes, um ataque de foguetes havia destruído uma estação ferroviária e matado pelo menos 50 civis, muitos deles mulheres e crianças; as vítimas estavam esperando um trem para levá-las, elas pensaram ou esperaram, até um lugar seguro.

“Foi horrível”, disse-me um policial. “As pessoas tiveram mãos e pernas decepadas. Todo mundo estava gritando por ajuda.”

Os policiais com os quais conversei estiveram entre os primeiros a chegar à estação depois do ataque. Enquanto conversávamos, seu rádio soou: “Atenção, todas as patrulhas… vão para o abrigo. Bombardeio a caminho.”

Corremos com eles para um abrigo subterrâneo enquanto o ruído das explosões se aproximavam. Somente pudemos relaxar quando chegamos ao subterrâneo, entre chá verde e humor negro.

Homem caminha pelas ruínas de sua casa no vilarejo de Malotaranivka, próximo a Kramatorsk. Foto de 07 de maio.

Agora, Pokrovsk, duas horas ao sul de Kramatorsk, é o último lugar onde as pessoas podem pegar um trem para sair do Donbas. Um trem meio lotado parte todas as tardes de lá na direção do oeste ucraniano. Mas muitas pessoas já partiram; os poucos que ficaram são em sua maioria velhos demais ou estão apavorados demais para fugir.

Antes de chegar a Kramatorsk, estivemos em Zaporizhzhia, no sul. (Uma de nossas muitas visitas a Zaporizhzhia.) A guerra também estava por lá, principalmente na forma de pessoas feridas e deslocadas, mas às vezes também na forma de mísseis de cruzeiro. As pessoas fugiam para Zaporizhzhia de Mariupol, mais de 160 quilômetros ao leste, onde autoridades ucranianas estimaram, em abril, que cerca de 20 mil cidadãos foram mortos desde o início da guerra.

Conheci Milena, de 11 anos, em um hospital infantil em Zaporizhzhia. Ela tentava escapar de Mariupol de carro, com sua família, quando veio um ataque dos russos. Ela foi baleada no rosto. Quando a vi no hospital, ela estava entubada. A menina abriu os olhos por um instante, imediatamente começou a engasgar e teve de ser sedada.

Na cama ao lado de Milena, estava Masha, uma garota de 15 anos que caminhava com a mãe próximo de casa, em Polohi, uma cidade entre Zaporizhzhia e Mariupol, quando uma bomba explodiu a 3 metros delas, deixando ambas feridas. Os estilhaços rasgaram o braço direito de Masha e quebraram seu ombro; a perna direita dela teve de ser amputada acima do joelho.

Milena está muito melhor agora, mas as cicatrizes em seu rosto não a deixam esquecer o que ela viveu. Masha está fazendo fisioterapia na Alemanha, e também não lhe será permitido o esquecimento. Muitas outras crianças estão internadas em hospitais ucranianos com histórias não contadas, precisando desesperadamente de ajuda.

Zaporizhzhia, Kramatorsk e Piski costumavam ser lugares com culturas e feições próprias. Antes da guerra, quando eu pensava em Zaporizhzhia, me lembrava da deslumbrante Ilha Khortitsia, no Rio Dnipro, ou do ZAZ Zaporozhets, um carro icônico fabricado na era soviética. Kramatorsk e Mariupol eram os portais do Donbas. Piski costumava ser um dos vilarejos mais ricos da Ucrânia, onde as casas eram chiques e os carros, caríssimos.

Retirados da siderúrgica de Azovstal, em Mariupol, são recebidos em Zaporizhzhia. Foto de 03 de maio.

Agora, quando penso em Zaporizhzhia, lembro-me das dificuldades de Milena para respirar e da dor de Masha. Em Kramatorsk, o horror da estação de trem. Em Piski, o tenente Gordiev com sua alegria e seu chá.

Enquanto estávamos em Piski, o tenente Gordiev nos guiou em um tour pela casamata — sem capacete — e nos mostrou armas enviadas pelo Ocidente. Ele explicou que os NLAWs, ou armas antitanque portáteis de nova geração, de curto alcance, eram muito fáceis de usar. Mas disse que muito mais eram necessários. Na maior parte dos combates, eles usavam sobras dos tempos soviéticos e coquetéis molotov.

Saindo de Piski, rumamos para o Dnipro. Três dias depois, o tenente Gordiev me enviou uma mensagem de texto: os russos estavam tentando avançar novamente. “Tudo está bem”, escreveu ele, com a mesma alegria de antes, “mas nem todos sobreviveram”, acrescentou. Eles planejavam manter sua posição. “Os russos vão parar onde nós os pararmos”, escreveu ele. Quando ele diz “nós”, se refere à Ucrânia.

No início dos anos 2000, informam registros, 2.160 pessoas moravam em Piski. Não sei quanta gente vivia por lá antes da invasão começar. Mas no fim de abril, os soldados nos disseram que apenas 11 civis continuavam por lá, em sua maioria, idosos. Mais uma família partiu recentemente, após a artilharia direta atingir e destruir o local, ferindo alguns moradores. Uma placa no portão da casa ainda avisa, “Aqui vive uma família”, mas todos fugiram de lá. Espero que estejam em algum lugar seguro. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

* Tania Kozireva é jornalista ucraniana, anteriormente ligada ao BuzzFeed News, onde trabalhou no projeto FinCEN Files, que foi finalista do Prêmio Pulitzer 2021 de reportagem internacional.