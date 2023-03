Paul Krugman: Como teorias da conspiração crescem e saem dos trilhos

Em 3 de fevereiro, um trem que transportava materiais perigosos descarrilou em East Palestine, Ohio. Alguns dos conteúdos pegaram fogo imediatamente. Três dias depois, as autoridades queimaram material adicional de cinco vagões-tanque. Esses incêndios causaram níveis elevados de produtos químicos nocivos no ar, embora a Agência de Proteção Ambiental diga que a poluição não foi grave o suficiente para causar danos à saúde a longo prazo.

Os descarrilamentos de trem são bastante comuns, mas isso também virou uma questão política. Afinal, o governo Obama tentou melhorar a segurança ferroviária, exigindo freios modernos superiores em trens de alto risco. Em seguida, o governo Trump reverteu esses regulamentos. Por acaso, tais regulamentos provavelmente não teriam impedido o descarrilamento de Ohio, porque eram muito específicos para valer para esse trem em particular. Ainda assim, os eventos em Ohio poderiam favorecer o argumento progressista de mais regulamentação da indústria, e prejudicar o caso conservador contra a regulamentação.

Em vez disso, no entanto, a direita está no ataque, alegando que a culpa pelo desastre em Ohio repousa sobre o governo Biden, que não se importaria com os brancos - ou, pior ainda, seria ativamente hostil aos brancos.

Isso é vil. Também é incrível. Até onde eu sei, os comentaristas da direita acabaram de inventar uma nova classe de teoria da conspiração, que nem tenta explicar como a suposta conspiração deve funcionar.

As teorias da conspiração geralmente vêm de duas formas: aquelas que envolvem uma cabala pequena e poderosa, e aquelas que exigem que milhares de pessoas estejam conspirando para esconder a verdade.

Historicamente, as teorias sobre cabalas poderosas têm sido frequentemente ligadas ao antissemitismo, com a crença de que os sábios do Sião e/ou os Rothschilds estavam moldando a história - uma visão promovida por algumas pessoas realmente poderosas, incluindo Henry Ford. Hoje em dia, no entanto, o exemplo mais proeminente é o Qanon, com a alegação de que uma união secreta de pedófilos controla o governo dos EUA. E, neste momento, é claro, os adeptos de Qanon têm poder significativo entre os republicanos na Câmara.

O problema das teorias da conspiração é que, embora geralmente sejam absurdas, elas são difíceis de refutar definitivamente. O presidente Biden é realmente um lagarto alienígena que muda de forma? O médico da Casa Branca dirá que não, mas como você sabe que ele não é um lagarto também?

O outro tipo de teoria da conspiração, ao contrário, parece ser fácil de refutar, porque milhares de pessoas teriam que participar da trama, sem que uma única se rebelasse. Um excelente exemplo, ainda altamente influente na direita, é a afirmação de que a mudança climática é uma farsa. Para acreditar nisso, você precisa alegar que milhares de cientistas estão conspirando para falsificar as evidências. Isso não impediu a crença de que a mudança climática é mentira fosse generalizada, talvez até dominante, na direita dos EUA.

A Grande Mentira sobre a eleição “roubada” de 2020 parece cair na mesma categoria, exigindo prevaricação por funcionários eleitorais em todo o país. No entanto, pesquisas mostram que a grande maioria dos republicanos diz não acreditar que Biden realmente venceu a eleição.

E há uma nova teoria da conspiração: a alegação de que a guerra na Ucrânia não está realmente acontecendo, que é algum tipo de farsa. Quem poderia acreditar que todas as reportagens, todas as filmagens são inventadas? Bem, o primeiro conselheiro de segurança nacional de Donald Trump aparentemente agora é um verdadeiro defensor dessa teoria, e não ficarei surpreso se começarmos a ouvir isso de muitas pessoas da direita.

Mas a teoria da conspiração sobre o descarrilamento de Ohio leva isso a um nível totalmente diferente. Quando Tucker Carlson sugere que isso aconteceu porque a East Palestine é uma comunidade rural branca, com outro apresentador da Fox News chegando a dizer que o governo Biden está “derramando produtos químicos tóxicos em brancos pobres”, como isso deveria ter funcionado? Como os funcionários de Biden arquitetaram um descarrilamento de uma empresa ferroviária do setor privado, operando em trilhos de propriedade privada, que fez lobby contra regulamentos de segurança mais rígidos?

O governo também não economizou na ajuda a desastres. Várias agências federais chegaram rapidamente ao local, e o governador republicano de Ohio disse sobre a resposta federal: “Não tenho reclamações ... estamos recebendo a ajuda de que precisamos”.

Mas não importa. Algo ruim aconteceu com os brancos conservadores, então certamente os progressistas radicais ‘woke’ devem ter sido os responsáveis.

Dado o que aprendemos sobre como a Fox lidou com as alegações de uma eleição roubada - alimentando a teoria da Grande Mentira em público enquanto zombava dela em particular - é uma boa aposta que a rede e outros comentaristas de direita sabem perfeitamente bem que suas acusações sobre o descarrilamento são lixo. Mas eles conhecem seu público e provavelmente acreditam que é um bom negócio propor teorias de conspiração racistas, mesmo que não façam sentido lógico.

Claro, não adianta apelar para direita mais responsável e moderada. Mas deixe-me fazer um apelo à grande mídia: por favor, não reporte isso como se houvesse alguma controvérsia real sobre quem é o responsável pelo desastre em East Palestine.