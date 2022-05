Paul Krugman: teorias racistas no Partido Republicano me dão saudade da economia vodu

THE NEW YORK TIMES - Nunca pensei que diria isso, mas sinto falta da economia vodu. Foi chocante na época em que uma doutrina econômica excêntrica – a alegação de que os cortes de impostos pagam por si mesmos – se tornou efetivamente a linha oficial do Partido Republicano.

Foi desanimador ver que o domínio da doutrina sobre o partido se tornou cada vez mais arraigado, mesmo como evidência de sua falsidade: o boom econômico de Clinton, o fraco desempenho da economia de Bush antes mesmo da crise financeira de 2008, o desastre do corte de impostos no Kansas, o fracasso dos cortes de impostos de Trump em gerar aumento de investimentos.

E a economia vodu continua a causar danos reais até hoje. Os republicanos que controlam o Mississippi, um estado pobre com programas educacionais desesperadoramente subfinanciados que estão fechando hospitais, recentemente se mobilizaram para impulsionar a economia do Estado… cortando impostos.

Até onde eu sei, no entanto, diatribes sobre os males das altas taxas marginais de impostos não inspiraram nenhum ato de terrorismo doméstico.

Trump aperta a mão do candidato ao governo do Nebraska, Charles Herbster, em comício em maio; ideias populistas tomaram conta do Partido Republicano Foto: Kenneth Ferriera/Lincoln Journal Star via AP, File

Como tem sido amplamente divulgado, o atirador que matou 10 pessoas a tiros em Buffalo é um devoto da “teoria da substituição”, que afirma que as elites sinistras – especialmente os judeus, é claro – estão deliberadamente trazendo imigrantes para deslocar e enfraquecer os americanos brancos. Assim como os homens acusados de massacres em uma sinagoga de Pittsburgh em 2018 e em um El Paso em 2019.

A teoria da “grande substituição” costumava ser uma doutrina marginal, mas hoje em dia, na melhor das hipóteses, de forma mal disfarçada, está atraindo um apoio significativo de muitas lideranças do Partido Republicano. E essa aceitação do mainstream ajuda a espalhar essas ideias.

Como o jornal The New York Times documentou, o programa de Tucker Carlson da Fox News usou as ideias dessa doutrina mais de 400 vezes. Para que você não descarte Carlson como uma mera figura da mídia, lembre-se do ditado de David Frum: “Os republicanos originalmente pensavam que a Fox trabalhava para nós. Então descobrimos que trabalhamos para a Fox.”

De qualquer forma, um número crescente de membros proeminentes do Partido Republicano também defendem versões mal-disfarçadas da teoria da substituição. Elise Stefanik, a terceira republicana na Câmara, publicou anúncios no Facebook alegando que os democratas querem conceder anistia a imigrantes ilegais para “derrubar nosso eleitorado atual”. J.D. Vance, o candidato republicano ao Senado em Ohio, afirma que “a fronteira aberta de Biden” está trazendo “mais eleitores democratas neste país”.

Por que o estilo paranóico está tomando conta do Partido Republicano? Os fatos têm pouco a ver com isso. Alguns dos políticos mais anti-imigrantes vêm de lugares com quase nenhum imigrante: menos de 5% dos habitantes de Ohio e menos de 4% dos moradores do distrito de Stefanik, em Nova York, são estrangeiros. Na cidade de Nova York, a participação é de quase 38%.

Nem parece haver uma onda popular impulsionando essa mudança política. Sim, um grande número de americanos é anti-imigrante, racialmente hostil, ou ambos. Mas isso sempre foi verdade. A opinião pública parece ser mais favorável à imigração do que no passado; indicadores de tolerância racial, como a aprovação do casamento inter-racial, estão em níveis positivos históricos.

O que mudou, no entanto, é o comportamento das elites republicanas, que costumavam resistir às teorias da conspiração, mas agora as abraçam com alegria sempre que parece politicamente conveniente.

Que, eu diria, é onde entra a economia vodu – não como uma ideia, mas como uma determinante do tipo de pessoas que se tornaram os políticos republicanos.

A ascensão da chamada “economia do lado da oferta”, que propõe o corte de impostos como forma de incentivar a atividade econômica, coincidiu com a ascensão do conservadorismo – uma rede interligada de políticos eleitos, organizações de mídia, think tanks e empresas de lobby. Como a ideologia central do movimento envolvia a redução de impostos sobre os ricos, era generosamente apoiada por bilionários e interesses corporativos, e isso, por sua vez, significava que oferecia segurança no emprego a qualquer um que permanecesse suficientemente leal.

Quem foi atraído por esse movimento? Muitos carreiristas: pessoas felizes em servir como fantcohe, seguindo qualquer que fosse a linha do partido no momento. Eles podem ter se inscrito para promover impostos baixos e uma rede de segurança mais fraca, mas a maior parte dessa ala do partido aderiu a trump e ao MAGA quando os ventos mudaram.

Stefanik é um exemplo perfeito: uma protegido de Paul Ryan que adotou o trumpismo completo, incluindo falsas alegações de fraude eleitoral, e agora promove a grande teoria da substituição.

Alguém como Vance, que não é um político profissional, é na verdade a exceção que confirma a regra. Sua característica definidora é o oportunismo: um denunciante de Trump que se tornou um acólito, um autoproclamado defensor dos pobres rurais que se opõe a qualquer programa que possa ajudá-los. Sua própria falta de um centro ético é o motivo pelo qual Donald Trump o endossou.

Então, quando digo que sinto falta da economia vodu, o que realmente quero dizer é que sinto falta da ilusão – que compartilhei – de que o impacto de sua ascensão se limitaria principalmente à política de impostos e gastos. O que sabemos agora é que a adoção da economia excêntrica pressagiava o colapso moral geral do establishment republicano.

Esse colapso abriu as portas para a paranóia e os teóricos da conspiração de todos os tipos – e as consequências são mortais.

* Paul Krugman é colunista de opinião desde 2000 e também é um professor do City University of New York. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas de 2008 por seu trabalho sobre comércio internacional e geografia econômica. @PaulKrugman