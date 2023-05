Pedofilia na Bolívia: veja o que se sabe sobre denuncias contra padres por abuso sexual

O Ministério Público da Bolívia investiga pelo menos oito denúncias de pedofilia contra sacerdotes católicos. As acusações evidenciam um escândalo que abala o país, após a população tomar conhecimento dos abusos sexuais cometidos pelo religioso espanhol Alfonso Pedrajas, já falecido. Com a repercussão, denúncias contra outros sacerdotes foram feitas.

O caso iniciou após o jornal espanhol “El País” ter publicado, em 30 de abril, o diário pessoal do sacerdote jesuíta Alfonso Pedrajas, falecido em 2009, na Bolívia, aos 66 anos, vítima de câncer. Um familiar entregou ao jornal o diário, escrito em um laptop no qual diz ter “prejudicado muita gente (85?), gente demais”. Além disso, o sacerdote reconheceu que era protegido por clérigos superiores da Companhia de Jesus.

Pedrajas se estabeleceu na Bolívia em 1971 e fez trabalhos educativos em vários locais até meses antes de falecer. O maior número de abusos teria sido cometido na Escola João XXIII, na cidade de Cochabamba, no centro do país. O internato acolhia menores com poucos recursos econômicos e provenientes das áreas rurais e se gabava de ter uma formação educacional de alto nível.

Vista externa da Escola João XXIII, em Cochabamba, Bolívia, onde o sacerdote Alfonso Pedrajas trabalhava e foi denunciado por abusar mais de 80 menores de idade. Foto: FERNANDO CARTAGENA/AFP

Hilarión Baldivieso, da associação de ex-alunos daquele centro educacional, confirmou os abusos em entrevista e disse que eles denunciaram “o encobrimento” dos jesuítas, que sabiam das atividades de Pedrajas.

Há quantas denúncias na Justiça?

Depois do escândalo causado pelas revelações da imprensa, o Ministério Público boliviano recebeu pelo menos oito denúncias de supostos abusos cometidos por religiosos. O procurador-geral, Juan Lanchipa, disse que as denúncias foram apresentadas nas cidades de La Paz, Cochabamba, Tarija e Santa Cruz.

Entre os denunciados estão, além de Pedrajas, os padres espanhóis Luis María Roma, Alejandro Mestre e Antonio Gausset, todos falecidos. Há ainda outros denunciados que estão vivos.

Algumas acusações foram feitas pela própria Companhia de Jesus. Lanchipa expressou sua preocupação com “a negligência que esta organização católica teve ao não ter denunciado esses eventos e, em vez disso, ter oferecido cobertura e proteção a esses eventos monstruosos”.

Há mais casos de abusos?

O ex-padre jesuíta Pedro Lima revelou à AFP, na sexta-feira passada, que os abusos sexuais foram cometidos não só contra menores, mas também contra jesuítas em formação. Lima disse que foi expulso da Companhia de Jesus em 2001 por denunciar abusos dentro da ordem, e recentemente voltou do Paraguai para a Bolívia para se juntar às denúncias no caso Pedrajas.

Ex-padre jesuíta Pedro Lima foi expulso da Companhia de Jesus em 2001 por denunciar abusos cometidos por religiosos, afirmando que crimes foram cometidos não só contra menores, mas também contra jesuítas em formação Foto: FERNANDO CARTAGENA / AFP

Segundo o antigo clérigo, “entre as vítimas estão ex-jesuítas que foram formados por esta pessoa. Em suma: não só abusou de estudantes, mas também de jesuítas em formação”. A assessora jurídica da Conferência Episcopal Boliviana, Susana Inch, reconheceu que desde 2019, quando foi aberta uma comissão interna para investigar os casos, foram recebidas 12 denúncias contra padres. Segundo uma investigação do jornal boliviano “Página Siete”, são mais de 170 vítimas.

Na semana passada, o padre Milton Murillo foi preso acusado de suspeita de estupro, enquanto o padre Garvin Grech fugiu para a Argentina devido a acusações semelhantes.

Após o turbilhão de casos, o presidente da Bolívia, Luis Arce, enviou uma carta ao papa Francisco na noite de segunda-feira, 22, para ter acesso a todos os processos e expedientes sobre pedofilia na Bolívia.

Qual é a posição da Igreja?

Poucos dias depois das revelações sobre o diário de Pedrajas, a Conferência Episcopal Boliviana expressou seu pesar. “Como Igreja condenamos essas ações, nos solidarizamos com as vítimas que sofreram atos de abuso sexual, pedimos perdão”, manifestaram-se em comunicado.

A Companhia de Jesus também já indicou que colocará à disposição da Justiça todos os casos de seu conhecimento. Já a Igreja boliviana confirmou a visita do sacerdote espanhol Jordi Bertomeu, enviado do Vaticano, para tratar da questão dos abusos sexuais no país./AFP