Pelo menos 1,3 mil imigrantes são resgatados no Mediterrâneo

ROMA - Pelo menos 1,3 mil imigrantes foram resgatados pela guarda costeira italiana e pela Marinha neste sábado, 11, de barcos superlotados no Mediterrâneo. A operação ocorre menos de duas semanas após um naufrágio na costa sul da Itália que matou mais de 70 pessoas.

Vários barcos foram enviados na sexta-feira, 10, para ajudar três navios que transportavam centenas de migrantes que percorriam a rota de migração mais perigosa do mundo.

Guarda costeira resgata imigrantes de barco no Mediterrâneo; rota é considerada a mais perigosa do mundo Foto: Valeria Ferraro/AP

Nas primeiras horas deste sábado, 11, 487 migrantes foram levados com segurança ao Porto de Crotona, de acordo com equipes de resgate. Vídeos da Guarda Costeira, divulgados na sexta-feira, 10, mostraram uma parte deles no convés de um grande barco de pesca em mar agitado.

Outra operação de resgate, segundo a agência de notícias Ansa, ocorreu com um barco em que viajavam 584 migrantes e havia atracado no porto de Reggio Calabria, cidade costeira no sul da Itália.

Uma terceira embarcação, com 379 pessoas, foi resgatada por dois barcos de patrulha da guarda costeira e os migrantes foram transferidos para um navio da Marinha com destino ao porto siciliano de Augusta.

As operações de resgate foram realizadas quando o corpo da vítima número 74 - uma menina de cinco a seis anos - foi descoberto no naufrágio há quase duas semanas na costa de Crotona, no litoral sul do país, segundo o agência de notícias AGI.

A Justiça abriu inquérito para apurar a tragédia, principalmente para tentar explicar a chegada tardia das forças de resgate.

O naufrágio chocou a Itália e provocou duras críticas ao governo de extrema direita de Giorgia Meloni, eleito por uma linha dura anti-imigração.

Segundo o Ministério do Interior, 17.592 pessoas chegaram à Itália desde 1.º de janeiro, ante 5.976 no mesmo período de 2022 e 5.995 em 2021, ou quase o triplo.

Segundo a Frontex, o número de chegadas de migrantes pela rota do Mediterrâneo central aumentou 116% em janeiro e fevereiro em comparação com 2022. | AFP