Pelo menos 16 pessoas morrem e dezenas estão desaparecidas após inundações na China

BEIJING - Pelo menos 16 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas depois que enchentes no noroeste da China causaram deslizamentos de terra e um rio mudou de curso, informou a mídia estatal nesta quinta-feira, 18.

As inundações ocorreram em uma área montanhosa da província de Qinghai e afetaram mais de 6.200 pessoas em seis cidades, informou a rede de televisão estatal CCTV.

“Até o meio-dia de 18 de agosto, 16 pessoas morreram e 36 estão desaparecidas”, disse a CCTV, observando que as operações de resgate estão em andamento.

Um primeiro balanço relatou quatro mortos e 27 desaparecidos.

Ruas inundadas na província de Henan, na China, em julho de 2021. Foto: Aly Song/Reuters

O evento ocorre no meio de um verão de calor extremo na China que deixou recordes históricos de temperatura em várias cidades.

A mídia estatal diz que a inundação foi causada por uma tempestade repentina e intensa na noite de quarta-feira, 17. Os cientistas dizem que os eventos climáticos extremos se tornaram mais frequentes devido às mudanças climáticas e continuarão a aumentar devido ao aquecimento global.

Em junho, fortes inundações deslocaram quase meio milhão de pessoas no sul da China e causaram danos estimados em US$ 250 milhões.

E no sábado, no sudoeste do país, quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas pelas inundações de sábado.

Mas, ao mesmo tempo, também no sudoeste, milhões de pessoas estão enfrentando cortes de energia esta semana, pois a onda de calor esticou a rede elétrica ao limite e forçou as fábricas a fechar./AFP