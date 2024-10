Pelo menos 78 pessoas morrem após barco virar no Congo

Jean-Jacques Purusi, governador da província de Kivu do Sul, disse que o número de mortos era provisório e que poderia aumentar. Ele informou que, de acordo com as informações das autoridades locais, havia 278 pessoas a bordo.

O barco partiu do porto de Minova, na província de Kivu do Sul, no início do dia, e estava a caminho de Goma, na província de Kivu do Norte, disse Purusi, falando ao telefone. “Ainda não temos um panorama completo da situação, mas teremos até amanhã”, disse.