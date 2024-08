Pelo menos nove pessoas são mortas em bombardeio israelense no Líbano

O Ministério da Saúde do Líbano anunciou neste sábado, 17, que um bombardeio israelita matou pelo menos nove pessoas, incluindo uma mulher e os dois filhos, no setor de Nabatieh, no sul do país. Outras cinco pessoas ficaram feridas e duas delas estão em estado crítico, informou o ministério.

Tanque israelense posicionado perto da fronteira com o Líbano Foto: JALAA MAREY

O exército israelita indicou ter atacado durante a noite “um depósito de armas do Hezbollah” na região de Nabatieh, bem como “estruturas militares” do movimento islâmico libanês em duas outras regiões perto da fronteira com Israel.