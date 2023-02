Pentágono derruba objeto não identificado que sobrevoava o Alasca

WASHINGTON - O Pentágono derrubou um objeto não identificado sobre o Alasca nesta sexta-feira, 10, por ordem do presidente Joe Biden. O incidente foi confirmado pelo porta-voz da Casa Branca John Kirby, em uma entrevista coletiva.

Autoridades dos EUA disseram que não foi confirmado se o objeto era um balão, mas estava viajando a uma altitude que o tornava uma ameaça potencial para aeronaves civis.

Biden ordenou que o objeto não identificado fosse abatido “com muita cautela”, disse Kirby. Ele disse que o objeto foi abatido sobre as águas da costa do Alasca.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, fala à imprensa sobre objeto derrubado pelo Pentágono no Alasca Foto: Susan Walsh/AP

Segundo o porta-voz, o objeto estava viajando a uma altitude de cerca de 40 mil pés. Ele disse que as autoridades o estavam descrevendo como um objeto porque essa era a melhor descrição até o momento.

“O presidente Biden ordenou que os militares derrubassem o objeto, e eles o fizeram”, disse Kirby. Ele acrescentou mais tarde que um caça a jato derrubou o objeto.

Uma autoridade dos EUA disse que não havia “nenhuma indicação afirmativa de ameaça militar” para as pessoas no solo do objeto. Autoridades disseram que não podiam confirmar se havia algum equipamento de vigilância no objeto abatido.

Um esforço de recuperação dos escombros estava sendo conduzido, disse Kirby. Ele disse que o objeto era “aproximadamente do tamanho de um carro pequeno” – muito menor do que o balão espião que tinha uma carga útil do tamanho de um ônibus.

Balão espião

A ação ocorre menos de uma semana depois que um caça americano derrubou um balão espião chinês que havia atravessado os Estados Unidos, segundo três autoridades americanas.

A última violação, disseram as autoridades, ocorreu na noite de quinta-feira, no Alasca. Um funcionário descreveu isso como uma situação “rápida” que ainda estava se desenvolvendo. Não está claro se o objeto era de um poder adversário ou de uma operação comercial ou de pesquisa que se extraviou.

A violação do espaço aéreo americano na quinta-feira foi relativamente curta, de acordo com as autoridades, o que é uma das razões pelas quais as autoridades não conseguiram identificar imediatamente que tipo de objeto estava envolvido.

Em imagem de arquivo, caça americano derruba balão chinês no Oceano Atlântico Foto: Chad Fish via AP - 4/02/2023

A passagem do balão espião chinês na semana passada, que terminou com a queda no sábado na costa da Carolina do Sul por um caça F-22, deixou o público americano paralisado.

A Casa Branca foi criticada por alguns republicanos por não derrubar imediatamente o balão, mas o presidente Biden disse que estava agindo por recomendação de oficiais militares, que disseram para esperar até que o balão estivesse sobre a água antes de destruí-lo para minimizar qualquer risco para pessoas no chão.

Autoridades dos EUA dizem que o balão espião fazia parte de uma frota dirigida pelos militares chineses que sobrevoou mais de 40 países nos cinco continentes nos últimos anos.

Os balões são fabricados por uma ou mais empresas administradas por civis que vendem oficialmente produtos para os militares, disseram autoridades, embora o governo Biden não tenha identificado publicamente a empresa que fabricou o balão derrubado.

Autoridades dizem que um balão que estava flutuando sobre a América Latina na semana passada também fazia parte do programa de vigilância chinês.