Pentágono garante que Israel terá ‘o que for necessário’ para se defender de ataque do Hamas

O Pentágono (sede do Departamento de Defesa americano) reafirmou neste sábado, 7, o compromisso “inabalável” dos Estados Unidos com o direito de Israel de se defender de ataque do Hamas e prometeu garantir que o seu principal aliado tenha os meios para se proteger.

Neste sábado, insurgentes palestinos na Faixa de Gaza realizaram um ataque sem precedentes no sul de Israel e dispararam milhares de projéteis contra o território israelense, enquanto o grupo Hamas, que governa o enclave, anunciava o início de uma nova operação.

Foguetes lançados por militantes palestinos da Faixa de Gaza em direção a Israel, em Gaza, neste sábado, 7. Foto: Hatem Moussa/AP

“Nosso compromisso com o direito de defesa de Israel permanece inabalável”, disse o secretário da Defesa, Lloyd Austin, em comunicado, acrescentando que trabalhará para garantir que Israel tenha o que precisa para se defender e proteger os civis da violência indiscriminada e do terrorismo.

Antes, o governo americano já havia dito que condenava “inequivocamente” os ataques do Hamas contra Israel. “Apoiamos firmemente o governo e o povo de Israel e apresentamos nossas condolências pelas vidas israelenses perdidas nesses ataques”, disse Adrienne Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional. . / Agências Internacionais