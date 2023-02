EUA planejam lançar missões ultrassecretas contra a Rússia na Guerra da Ucrânia; entenda

O Pentágono pediu ao Congresso dos EUA para retomar o financiamento de dois programas ultrassecretos de inteligência na Ucrânia, suspensos antes da invasão da Rússia no ano passado. Se aprovada, a medida permitiria que militares do setor de Operações Especiais dos Estados Unidos treinem agentes ucranianos para monitorar os movimentos militares russos no front e executar missões de contrainformação, além de retomar o cultivo de fontes de inteligência no terreno. Inéditas desde o início da guerra, as missões implicariam um maior envolvimento americano no conflito, num momento em que a ajuda militar de Washington a Kiev está crescendo.

Os programas podem ser retomados em 2024, embora ainda não esteja claro se o governo de Joe Biden permitiria que militares dos EUA voltassem à Ucrânia para supervisionar o trabalho ou se tentariam que fazer isso de um país vizinho. Nenhum militar americano é conhecido por ter operado lá desde o início da guerra, além de um pequeno número encarregado da segurança da Embaixada dos EUA em Kiev.

Funcionários do Congresso disseram que é difícil prever o resultado da votação, especialmente com os republicanos divididos sobre as vastas somas gastas na Ucrânia. Outros argumentam que a despesa relativamente pequena dos programas – US$ 15 milhões (cerca de R$ 79 milhões) anuais para tais atividades em todo o mundo – é uma pechincha em comparação com as dezenas de bilhões de dólares comprometidos para treinar e armar as forças ucranianas e reabastecer os estoques dos EUA.

Tropas ucranianas sendo treinadas no Reino Unido. Foto: Hollie Adams/ EFE

Oficiais militares estão ansiosos para reiniciar as atividades na Ucrânia para garantir que fontes de inteligência conquistados com dificuldade não sejam perdidos à medida que a guerra avança, disse Mark Schwartz, um general aposentado de três estrelas que liderou as Operações Especiais dos EUA na Europa quando os programas começaram em 2018. “Quando você suspende essas coisas porque a escala do conflito muda, você perde o acesso”, disse ele, “e isso significa que você perde informações e inteligência sobre o que realmente está acontecendo no conflito”.

Guerra irregular

Serviços de inteligência americanos por muitos anos pagaram unidades militares e paramilitares estrangeiras selecionadas no Oriente Médio, Ásia e África, empregando-as como “substitutas” em operações de contraterrorismo contra a Al-Qaeda, o Estado Islâmico e seus afiliados.

Programas mais recentes, como os usados na Ucrânia, são considerados uma forma de “guerra irregular”. Eles são destinados ao uso contra adversários, como a Rússia e a China, com quem os Estados Unidos estão em competição, não em conflito aberto.

Críticos dizem que tais atividades aumentam o risco de levar os Estados Unidos a um papel mais direto na guerra da Ucrânia. Oficiais de defesa sustentam, porém, que ao contrário do esforço maior e mais aberto do Pentágono para armar os militares ucranianos, os programas secretos não contribuiriam diretamente para a capacidade de combate da Ucrânia, porque os agentes envolvidos e seus financiadores dos EUA seriam restritos a realizar apenas as tarefas não violentas que haviam assumido até sua suspensão no ano passado.

Maior envolvimento na guerra

O debate surge quando a guerra em grande escala da Rússia na Ucrânia se aproxima do seu segundo ano e quando o governo Biden acelera e expande dramaticamente o escopo da assistência militar que está fornecendo ao governo em Kiev, apesar dos repetidos protestos russos e ameaças de escalada.

Nas últimas semanas, Biden autorizou o fornecimento de munição e armas avançadas, incluindo tanques de batalha pesados e outros veículos blindados de combate. O restabelecimento desses programas de guerra irregular aprofundaria ainda mais o envolvimento de Washington, concedendo aos militares americanos controle direto sobre os agentes ucranianos na zona de guerra.

Normalmente, a implantação de uma equipe de controle substituta no país anfitrião é necessária como parte desses programas, embora as tropas de Operações Especiais dos EUA tenham se acostumado nos últimos anos a aconselhar forças substitutas e parceiras longe das linhas de frente. Biden prometeu que não enviaria tropas para dentro do país, exceto em casos isolados, que incluem o adido militar e o pessoal de segurança que trabalha na embaixada.

Este relato do esforço de lobby do Pentágono no Capitólio é baseado em entrevistas com 15 atuais e ex-funcionários dos EUA familiarizados com os programas e os esforços para reativá-los na Ucrânia. A maioria falou sob condição de anonimato para discutir operações militares classificadas.

Os porta-vozes dos comitês de Serviços Armados do Senado e da Câmara se recusaram a comentar, citando o status confidencial dos programas. A Casa Branca também se recusou a comentar, assim como o Pentágono, por causa do sigilo sobre os programas.

Operações como as usadas na Ucrânia são chamadas de “programas 1202″, nomeados pela Seção 1202 da Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2018, a lei que aprovou seu uso e financiamento. A disposição especifica que tais programas não podem ser usados durante um “conflito armado tradicional”, levando à sua suspensão no ano passado, quando os próprios esforços militares da Rússia na Ucrânia evoluíram de apoiar separatistas pró-Rússia no leste do país para uma invasão em grande escala.

O Pentágono tentou, sem sucesso, revisar esse texto na lei enquanto o Congresso debatia a legislação do orçamento de defesa deste ano. Oficiais militares querem dizer, em vez disso, que tais atividades podem continuar se uma nação, que não os próprios Estados Unidos, entrar em uma guerra aberta. Além da utilidade de curto prazo de retomar esses dois programas na Ucrânia, o Pentágono vê uma oportunidade de persuadir os legisladores a ampliar a autoridade para que tal interrupção não seja necessária em outro lugar no futuro, disse um funcionário do governo.

Kenneth Tovo, um general aposentado de três estrelas que liderou as forças de Operações Especiais do Exército quando a 1202 foi proposta e aprovada, disse que a preocupação dos militares é que essas restrições cortaram uma fonte útil de inteligência na Ucrânia e correm o risco de fazê-lo novamente em outro conflito.

A polícia ucraniana bloqueia uma estrada após um ataque de drones em outubro, na capital Kiev. Foto: Heidi Levine/ The Washington Post

“Temos o hábito de fazer isso”, disse Tovo, “onde desligamos as coisas, retiramos as pessoas depois de anos de investimento como uma reação imediata a uma mudança em um conflito, e então ficamos surpresos quando temos menos informações e menos compreensão do que está acontecendo como resultado.”

Os oponentes argumentam que a Rússia pode interpretar a reativação dos programas como uma provocação e responder ampliando o escopo de sua guerra. Um funcionário familiarizado com as negociações no Capitólio disse que, por esse motivo, o Pentágono lutará para conquistar os legisladores céticos.

“O que começou como uma missão de reconhecimento pode rapidamente se transformar em combate quando os ‘substitutos’ começam a levar tiros”, disse o oficial. “Acho que é uma possibilidade real na Ucrânia, e não tenho certeza de como o departamento vai mudar a opinião do Congresso sobre isso.”

Os proponentes, incluindo atuais e ex-funcionários da defesa e alguns funcionários do Congresso, dizem que o sigilo em torno dos programas 1202 os fez parecer mais agressivos do que são, em grande parte por causa de uma derivação - chamada Seção 127e - que permite as Operações Especiais dos EUA pagar e equipar tropas estrangeiras e despachá-las em missões para matar ou capturar suspeitos de terrorismo. Os substitutos da guerra irregular, por outro lado, conduziram apenas o que os militares dos EUA chamam de missões “não cinéticas” – ou não violentas.

O Congresso, disse um oficial de defesa, está mais familiarizado com os programas de contraterrorismo, tendo sido informado sobre essas atividades por muitos anos. É “difícil de explicar” para os legisladores, disse essa pessoa, que o novo programa está sendo usado “de uma maneira muito diferente”.

“Não queremos começar uma terceira guerra mundial com más tomadas de decisão em torno de unidades substitutas, mas elas não estão por aí encontrando, consertando e terminando como no Iraque ou no Afeganistão”, disse Mick Mulroy, oficial de política do Pentágono durante o governo Donald Trump, usando a linguagem militar para descrever como os comandos nesses países se prepararam e realizaram incursões antiterroristas.

Os programas de guerra irregular financiados pela Seção 1202 e os mais numerosos de contraterrorismo permitem que equipes de Boinas Verdes, Fuzileiros Navais e SEALs da Marinha, com o consentimento do governo anfitrião e da Embaixada dos EUA, emitam missões e ordens. “Existe um elemento de comando e controle” nos programas substitutos que não existe em outros relacionamentos entre tropas dos EUA e parceiros estrangeiros, disse Mulroy. “É isso que o torna eficaz. Isso nos permite avançar mais rapidamente.”

Os programas substitutos de contraterrorismo atraíram críticas por obscurecer a linha entre onde os Estados Unidos estão envolvidos em operações militares armadas e onde estão os países anfitriões locais. Os programas 127e fortemente classificados também estão isentos de legislação que exige a verificação dos direitos humanos de outras unidades militares e paramilitares estrangeiras antes que as tropas dos EUA possam trabalhar com elas. Os programas 1202 mais recentes também estão isentos desse requisito.

Antes da invasão, as tropas de Operações Especiais dos EUA estavam executando dois programas substitutos de guerra irregular na Ucrânia. Em um deles, “Tínhamos pessoas desmontando a propaganda russa e contando a verdadeira história em blogs”, disse uma pessoa da comunidade de Operações Especiais.

Os comandos dos EUA usaram o segundo programa para enviar agentes ucranianos em missões de reconhecimento clandestinas no leste da Ucrânia. “Treinaríamos substitutos para coletar sinais de inteligência de uma bateria de radar russa (...) coisas assim”, disse outro funcionário do governo. “Não estávamos treinando e pagando ucranianos para matar russos para nós.”

Defensores da proposta no Pentágono veem risco de perder informações de inteligência caso programa não seja reativado. Foto: Alex Wong/ Getty Images via AFP - 29/11/2022

Schwartz, o general aposentado, disse que, quando os programas começaram, os espiões militares da Rússia prevaleciam no leste da Ucrânia. “Havia todas essas indicações de influência russa e queríamos denunciá-lo”, disse ele, “mas não queríamos necessariamente ser vistos como os que o denunciavam”.

Os comandos dos EUA na Ucrânia não forneceram a seus substitutos treinamento ou armas que poderiam causar problemas mais tarde se mal utilizados, disse Schwartz. “Não íamos equipar os ucranianos com meios sofisticados para empregar destruição, porque se eles acabassem passando furtivamente pela fronteira com a Rússia e usando explosivos dos EUA para operações de sabotagem que não autorizamos, seria uma escalada”, disse ele. .

Se reautorizados, os programas ainda estariam limitados a operações sem combate. A seção 1202 especifica que as tropas substitutas não podem realizar nenhuma missão. As forças de Operações Especiais dos EUA “não estão legalmente autorizadas a se conduzir”.

Os comitês de defesa no Congresso inseriram essa restrição, disse uma autoridade do Congresso, depois que os comandos dos EUA usaram os programas substitutos de contraterrorismo para realizar missões de combate que pegaram os legisladores de surpresa quando deram errado. Em 2017, por exemplo, um ataque planejado por uma equipe de Boinas Verdes e sua unidade substituta no Níger levou uma segunda equipe de Boinas Verdes a uma emboscada insurgente que matou quatro soldados americanos. Os legisladores ficaram furiosos, dizendo que não sabiam que as tropas americanas no país africano estavam envolvidas em missões tão perigosas.

A resposta do Pentágono inicialmente foi limitar seus programas substitutos de guerra irregular à Europa, onde as tropas de Operações Especiais dos EUA – e, portanto, seus substitutos – carecem de autoridade para participar de combate direto, disseram autoridades atuais e anteriores. “Disseram-nos para focar na Europa como uma prova de conceito para o Congresso”, disse um deles, “porque nada cinético estava acontecendo lá e parecia que a contra-Rússia era uma coisa bipartidária com a qual ninguém iria discutir”.