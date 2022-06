Pequim se incomoda com pedidos de apoio de Moscou, dizem autoridades chinesas

THE WASHINGTON POST - Autoridades russas têm feito pedidos de maior apoio para Pequim nas últimas semanas, exigindo que a China cumpra sua afirmação de uma parceria “sem limites” feita semanas antes do início da guerra na Ucrânia. Os pedidos têm sido reiteradamente frustrados, com a liderança chinesa querendo expandir a assistência à Rússia sem entrar em conflito com as sanções ocidentais. Autoridades da China disseram em anonimato ao The Washington Post que o governo chinês estabeleceu limites para o que fará.

Em pelo menos duas ocasiões, Moscou pressionou Pequim a oferecer novas formas de apoio econômico – trocas que uma autoridade chinesa descreveu como “tensas”. Eles se recusaram a compartilhar detalhes específicos dos pedidos da Rússia, mas um funcionário disse que inclui a manutenção de “compromissos comerciais” anteriores à invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro e apoio financeiro e tecnológico agora sancionado pelos Estados Unidos e outros países.

“A China deixou clara sua posição sobre a situação na Ucrânia e sobre as sanções ilegais contra a Rússia”, disse uma pessoa em Pequim com conhecimento direto das discussões. “Entendemos a situação de [Moscou]. Mas não podemos ignorar nossa própria situação neste diálogo. A China sempre agirá no melhor interesse do povo chinês”.

A China pode ficar em apuros se tentar ajudar seu parceiro estratégico mais importante. Pequim não previa que a guerra estaria entrando em seu quarto mês. As autoridades disseram que o presidente Xi Jinping encarregou seus conselheiros mais próximos de encontrar maneiras de ajudar a Rússia financeiramente, mas sem violar as sanções. ”Isso tem sido difícil”, disse um alto funcionário dos EUA. “E é insuficiente do ponto de vista russo.”

A autoridade dos EUA disse que a China tentou encontrar “outras oportunidades” diplomaticamente e por meio de exercícios militares conjuntos para fortalecer a Rússia. Na semana passada, a Rússia e a China usaram bombardeiros estratégicos sobre o Mar do Japão e o Mar da China Oriental enquanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estava em Tóquio, encerrando sua primeira viagem à Ásia. Foi o primeiro exercício militar conjunto desde a invasão da Ucrânia e um sinal contundente da crescente parceria estratégica entre Moscou e Pequim.

“O que a China está tentando fazer é estar com a Rússia, sinalizar publicamente a neutralidade e não se comprometer financeiramente”, disse a autoridade dos EUA. “Muitos desses objetivos são contraditórios. É difícil cumpri-los ao mesmo tempo.”

A embaixada russa em Washington não respondeu aos pedidos de comentários.

A China pediu o fim da guerra, mas se recusou a se juntar a um consórcio global de países para impor sanções a Moscou, culpando os Estados Unidos e a expansão da Otan na Europa pelo conflito.

“Por muito tempo, China e Rússia mantiveram uma cooperação normal nas áreas de economia, comércio e energia. O problema não é quem ajudará a Rússia a contornar as sanções, mas que as trocas econômicas e comerciais normais entre a Rússia e a China foram desnecessariamente prejudicadas”, disse Liu Pengyu, porta-voz da embaixada da China em Washington.

Liu acrescentou que as sanções trouxeram uma situação de “perde-perde” para todas as partes e pioraram “a já difícil economia mundial”.

O apoio público de Pequim à Rússia não vacilou. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, reafirmou na quarta-feira seu compromisso com Moscou durante uma reunião virtual que também contou com a presença de seu colega russo, Sergei Lavrov. Wang disse que a China está disposta a trabalhar com a Rússia para promover a “democracia real”, aludindo a um objetivo da política externa chinesa de combater o que descreveu como hegemonia dos EUA na política global.

A Rússia não solicitou “armas e munições” para apoiar sua guerra, disseram as autoridades chinesas, mas se recusaram a comentar se a Rússia havia solicitado outros itens que poderiam ser usados em operações militares, incluindo tecnologia e suprimentos.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse na quarta-feira que os Estados Unidos não viram nenhum “esforço sistemático” da China para ajudar a Rússia a evitar sanções, nem viram nenhum apoio militar significativo da China à Rússia.

Blinken, falando em um evento do Conselho de Relações Exteriores comemorativo do centenário da revista Foreign Affairs, observou um “notável êxodo de empresas da Rússia” como resultado da invasão – 7.800 empresas, disse Blinken, que “não queriam colocar suas reputações em risco fazendo negócios na Rússia.”

As sanções em si não impulsionaram o êxodo, disse Blinken. “Eram realmente as empresas decidindo por conta própria que não fariam negócios em um país que estava cometendo esse tipo de agressão. Isso é algo que eu acho que a China também deve levar em consideração ao pensar em seu relacionamento com a Rússia.”

A China se recusou a ajudar a Rússia a evitar sanções, temendo que os Estados Unidos e seus aliados pudessem cortar o acesso do país à tecnologia crítica, incluindo semicondutores e equipamentos aeroespaciais, além de atingir seu sistema financeiro, disse uma autoridade de Pequim. As remessas de tecnologia chinesa de ponta para a Rússia – incluindo smartphones, laptops e equipamentos de telecomunicações – despencaram desde o início da guerra.

No entanto, os chineses sustentam que as sanções dos EUA e do Ocidente são ilegais e que a China continuará a fazer negócios com a Rússia. “O lado chinês está disposto a cumprir seus compromissos com o lado russo e está fazendo isso quando as condições adequadas forem atendidas”, disse a autoridade em Pequim familiarizada com as discussões.

Questionado sobre os alertas dos EUA de que a China enfrentaria consequências se ajudar a Rússia, a pessoa disse: “A verdadeira razão é semear discórdia entre o lado chinês e o lado russo… isso não acontecerá. Eles não conseguirão minar a relação China-Rússia”.

A autoridade chinesa observou, no entanto, que a guerra na Ucrânia se estendeu por muito mais tempo do que o esperado, e Pequim deixou claro a Moscou que o fim do conflito permitiria à China mais margem de manobra para se opor às sanções e aumentar os laços comerciais dentro da Rússia.

Bonnie Glaser, diretora do Programa asiático do German Marshall Fund dos Estados Unidos, disse: “Acho que a esperança dos Estados Unidos e da Europa é que a China seja forçada a escolher [entre ficar do lado da Rússia ou do Ocidente] e que fará a escolha certa. Mas a China tem interesses conflitantes e será praticamente impossível obrigá-la a colocar seu apoio de longa data à integridade territorial e à soberania acima de seu relacionamento com a Rússia”.

Yun Sun, codiretor do Programa do Leste Asiático no Stimson Center, disse que “o objetivo de ficar com a Rússia é que eles querem que a Rússia trabalhe com eles em alinhamento estratégico contra os EUA”. Mas ao cumprir as sanções ocidentais, depois de todo o apoio público que deu à Rússia, Pequim corre o risco de minar seu relacionamento com Moscou.

Uma segunda autoridade chinesa disse que as discussões entre os dois países enfatizaram o rápido acompanhamento de empreendimentos russos dentro da China para consolidar laços mais próximos e minimizar o risco para Pequim. E documentos mostram que projetos ligados à Rússia dentro da China estão avançando.

Os documentos de licitação domésticos chineses mostram que o financiamento para novas construções no gasoduto estratégico da Rota Leste Rússia-China continuou desde o início da guerra, com novas compras de materiais e máquinas destinadas à parte sul do projeto. Espera-se que forneça 18,9 bilhões de metros cúbicos de gás russo para o pólo industrial do Delta do Yangtze, na China, até 2025.

O Instituto de Energia Atômica da China em abril também comprou novos serviços e equipamentos da empresa de engenharia nuclear russa OKBM Afrikantov para o projeto nuclear do Reator Experimental Rápido da China (CEFR) construído na Rússia perto de Pequim, mostram documentos. No mesmo período, comprou novos suprimentos e serviços da empresa estatal russa de energia atômica Rosatom para a Usina Nuclear de Tianwan, um projeto sino-russo histórico em construção na província chinesa de Jiangsu.