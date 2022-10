Pesquisa mostra que inflação está fazendo milhões de britânicos pularem refeições

LONDRES - Milhões de britânicos estão pulando refeições por causa do aumento dos preços no Reino Unido, particularmente os dos alimentos, que elevaram a inflação anual para mais de 10% no mês passado no país, indica uma pesquisa da Which? divulgada nesta quarta-feira, 19.

Metade dos lares britânicos reduziu o número de refeições, aponta a pesquisa, que ouviu cerca de 3 mil pessoas. Uma proporção semelhante disse que é difícil ter uma alimentação saudável em comparação com antes da crise, e que opta por refeições prontas, para reduzir o uso de gás ou eletricidade.

Um total de 80% das pessoas entrevistadas disse que enfrenta dificuldade econômica. Muitas passaram a comprar apenas o essencial.

Ingleses fazem compras em feira no centro de Londres; população tenta lidar com inflação Foto: Henry Nicholls/Reuters - 19/10/2022

A associação britânica de defesa do consumidor alertou nesta quarta-feira que milhões de lares britânicos correm o risco de entrar em situação de pobreza energética e de não poderem se aquecer no inverno (Hemisfério Norte). O novo secretário do Tesouro, Jeremy Hunt, reduziu o auxílio energético aos lares para seis meses, em vez de dois anos, diante do disparo dos preços do gás em um ano, principalmente desde a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Com um índice de 10,1% ao ano, registrado em setembro, a inflação britânica é a mais alta entre os países do G-7, e a mais elevada em 40 anos./AFP





