Pesquisa mostra que quase 60% da população dos EUA foi infectada com covid-19

Até o mês de fevereiro, 58% da população dos Estados Unidos – mais de 190 milhões pessoas – foi infectada com covid-19, segundo pesquisa de anticorpos realizada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), publicada nesta quarta-feira, 26.

Leia também Chineses lotam supermercados de Pequim temendo confinamento por surto de covid

O número é bem maior que os 80 milhões de casos oficialmente registrados, com a maior parte das infecções não diagnosticadas, assintomáticas ou não reportadas.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Cerca de 75% das pessoas com menos de 18 anos foram infectadas, segundo um relatório com base em um estudo representativo de abrangência nacional sobre o nível de anticorpos. Houve um enorme surto durante a onda da variante Ômicron, no último inverno (no Hemisfério Norte), especialmente entre as crianças.

Teste de sangue para diagnosticar covid-19 é conduzido em Nova York, em 28 de janeiro Foto: James Estrin/The New York Times

A cada mês, entre setembro de 2021 e janeiro de 2022, o estudo analisou cerca de 75 mil amostras de sangue de todo o país, assim como 45 mil amostras em fevereiro deste ano. A pesquisa se concentrou apenas nos anticorpos gerados em resposta a infecções do coronavírus, e não os gerados por vacinas. Em seguida, as estimativas em âmbito nacional foram produzidas usando métodos estatísticos para ponderar por idade, sexo e status metropolitano.

“Ter anticorpos induzidos por infecção não necessariamente significa que você está protegido contra contágios futuros”, afirmou Kristie Clarke, da força-tarefa nacional de sorologia de covid-19. “As infecções prévias já mostraram que podem fornecer alguma proteção contra a forma grave da doença e internações, e a vacinação, seja antes ou depois de uma infecção, fornece uma proteção adicional.”

Regiões do Estado de Nova York e do nordeste dos EUA estão experimentando um aumento das hospitalizações, mas o número de mortes continua caindo e, atualmente, está em pouco mais de 300 por dia.

Vice com covid

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, anunciou nesta quarta-feira que testou positivo para covid-19. De acordo com sua assessoria, ela está assintomática, segue trabalhando em casa e não teve recentemente nenhum contato com o presidente, Joe Biden.

Kamala, que aos 57 anos está vacinada com o ciclo completo e recebeu duas doses de reforço, passou quase toda a semana passada na Califórnia, de onde voltou na noite de segunda-feira.

Biden e Kamala se encontrariam nesta terça-feira para receberem juntos o relatório diário que as agências de inteligência e segurança nacional elaboram para o presidente, mas a reunião não ocorreu.

No último mês aumentou o número de casos de covid-19 no entorno de Biden: vários integrantes de seu gabinete foram infectados após o jantar na organização jornalística Gridiron Club no início de abril, e as duas principais porta-vozes da Casa Branca também testaram positivo recentemente./AFP e EFE