Pesquisadores remontam colar de 9 mil anos encontrado em túmulo de criança na Jordânia

Um estudo publicado na revista científica PLOS no início de agosto detalha a análise de um colar encontrado em um túmulo de uma criança datado em 9 mil anos e dá novas informações sobre a importância dos ritos funerários e a complexidade social das primeiras comunidades camponesas do Próximo Oriente. O acessório foi encontrado em 2018 em Ba’ja, uma cidade neolítica no sul da Jordânia.

O enfeite foi descoberto dentro de um túmulo que tem data estimada entre 7.400 e 6.800 aC., ao lado de uma criança, possivelmente uma menina, de oito anos que havia sido enterrada em posição fetal, em uma cova elaborada, sob o piso de uma casa e várias camadas de sedimentos. O achado consistia em 2,5 mil contas, um pingente de pedra duplamente perfurado e um delicado anel de madrepérola, que estavam no peito e no pescoço da criança.

“O nosso objetivo foi desafiar a degradação do tempo e reimaginar a composição inicial para melhor explorar o significado desta categoria simbólica da cultura material, não como um mero grupo de contas, mas como uma criação ornamental com uma estética mais ampla”, explicam os autores em seu artigo.

De acordo com o estudo, apesar da escavação meticulosa e documentação cuidadosa da posição das contas, os padrões de organização do colar não foram totalmente identificados, uma vez que o acessório possivelmente se desintegrou devido ao efeito da passagem do tempo em materiais orgânicos, como cordas.

Enfeite foi descoberto dentro de um túmulo que tem data estimada entre 7.400 e 6.800 aC., ao lado de uma criança de oito anos que havia sido enterrada em posição fetal. Foto: Hala Alarashi, Alice Burkhardt e Ba`ja NP

Os pesquisadores inicialmente analisaram a diversidade morfotipológica das miçangas, as cores, as matérias-primas utilizadas, os esquemas de fabricação e os padrões de intensidade de uso. Em seguida, esses dados foram utilizados juntamente com os dados coletados durante a escavação, além de uma série de estimativas morfométricas e matemáticas, para “modelar a estrutura do ornamento e a combinação de contas de acordo com o cenário mais plausível, objetivo e simples possível”, descreve o estudo.

Os materiais usados para a confecção do colar eram predominantemente pedras, seguidas de conchas marinhas. Havia também turquesa, hematita e calcita. Havia também duas contas de âmbar, “um material sem precedentes nunca antes atestado para este período”, segundo o estudo.

Segundo a pesquisa, o que ficou claro é que o objeto foi criado por pessoas que na época eram especializadas nisso, e não era somente uma “união de contas”. Apesar da degradação temporária, os pesquisadores apontam que se trata de um “colar imponente”, com um desenho atraente e várias fiadas de estrutura complexa. “Esta é uma amostra da importância da criança na sociedade do momento e também deste indivíduo em particular, que teria um importante status social”, diz a pesquisa.

Reconstrução física final do colar, hoje exposta no novo museu de Petra, na Jordânia. Foto: Hala Alarashi, Alice Burkhardt e Ba`ja NP

Apesar do design elaborado, o colar não foi criado para fins de troca ou comércio, mas sim parte do enterro da criança. “A sua associação a uma criança reafirma o lugar significativo das crianças nas primeiras comunidades agrícolas do Levante e questiona o seu papel indireto no estímulo à produção de miçangas, no fomento das tecnologias e dos gostos estéticos, sobretudo porque parecem ser os principais sujeitos interessados na ornamentação corporal em tais contextos”, descrevem os estudiosos.

Embora se considere que o objeto foi criado na região, uma parte significativa dele foi feita com conchas do Mar Vermelho e outras pedras exóticas. Isso sugere um nível inesperado de conectividade entre Ba`ja e o resto do mundo, e o envolvimento da região nas redes de intercâmbio e comércio que circularam por todo o Levante.

O ornamento que foi reconstruído fisicamente está em exibição como parte da exposição permanente no novo Museu de Petra, no sul da Jordânia, desde outubro de 2021.