Petro declara ‘situação de desastre’ devido a fenômenos climáticos que atingem a Colômbia

Petro falou ao término de uma reunião com autoridades de gestão de riscos para analisar a situação das chuvas que, especialmente no norte do país, afetaram dezenas de milhares de pessoas.

Um comunicado da Unidade Nacional de Gestão de Riscos e Desastres (UGRD), divulgado no domingo, informa que as chuvas torrenciais registradas durante este fim de semana causaram danos em 27 dos 32 departamentos do país.