‘PetroBarbie’: presidente da Colômbia vira meme por vídeo de Dia da Independência em alusão ao filme

Um vídeo publicado pelo governo da Colômbia, com o presidente, Gustavo Petro, e a vice, Francia Márquez, referindo-se ao novo filme da Barbie para comemorar a Independência do país, causou uma avalanche de comentários e memes nesta segunda-feira, 17. O conteúdo foi logo apagado da conta oficial, mas não impediu que o governo colombiano virasse meme e recebesse críticas pela comparação.

O vídeo começa com os pés da Barbie descendo dos famosos sapatos de salto alto rosa da boneca para passar para os pés do presidente, de botas, caminhando por um lugar com muito barro. “Neste dia 20 de julho, o Governo da Mudança chega a San Andrés. Vamos celebrar nossa soberania. Esperamos vocês!”, diz o vídeo, que mescla fotos de Petro e Francia com cenas do filme que será lançado, também no dia 20 de julho.

No Twitter, #PetroBarbie rapidamente se tornou uma tendência, onde os usuários compartilharam o vídeo excluído das contas oficiais e fizeram comentários dizendo que o conteúdo era “vergonhoso”. “Que circo isso virou”, escreveu um usuário. Outros não viram mal no vídeo: “Quão amargas as pessoas devem ser para serem ofendidas por #PetroBarbie?”, disse um internauta.

O tradicional desfile das Forças Armadas e os atos protocolares realizados na Colômbia por ocasião do Dia da Independência do país serão transferidos este ano para a ilha de San Andrés, onde o presidente quer comemorar a última decisão da Corte Internacional de Justiça (CIJ ) sobre a longa disputa que o país mantém com a Nicarágua.

A decisão da CIJ, conhecida na semana passada, impede a Nicarágua de estender sua plataforma continental além das 200 milhas náuticas que delimitam sua fronteira marítima com o país andino. Isso impede que o arquipélago de San Andrés, Providencia e Santa Catalina fique dentro dos limites da fronteira marítima da Nicarágua e confirma os limites já estabelecidos em novembro de 2012, quando concedeu soberania sobre essas ilhas à Colômbia, mas a obrigou a ceder quase 75 mil quilômetros do Mar do Caribe ao país da América Central./EFE