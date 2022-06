Petroleiras estrangeiras poderão voltar a produzir na Venezuela, diz Maduro

As petroleiras que deixaram de operar na Venezuela como consequência das sanções impostas pelos Estados Unidos ao país poderão voltar às atividades, após Washington entregar novamente as licenças para a retomada da produção, segundo disse o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em entrevista a uma rádio argentina.

O presidente confirmou informações que os EUA já tinham antecipado ao anunciarem, em meados de maio, que suspenderiam certas sanções econômicas, incluindo a proibição da petroleira americana Chevron de negociar com a estatal venezuelana PDVSA, em troca da reativação do diálogo entre o governo de Maduro e a oposição no México.

O diálogo foi suspenso em outubro do ano passado devido a uma decisão unilateral do governo, em protesto contra a extradição do empresário Alex Saab - suposto testa de ferro de Maduro - para os EUA para enfrentar um julgamento por crimes de lavagem de dinheiro.

A refinaria El Palito, da PDVSA, localizada em Puerto Cabello, no Estado venezuelano de Carabobo Foto: Marco Bello/Reuters

Segundo Maduro, que assegurou que já tinham sido concedidas várias licenças a empresas estrangeiras para a produção de petróleo e gás na Venezuela, a americana Chevron, a italiana Eni e a espanhola Repsol, que ainda não se pronunciaram, estão entre as empresas que se beneficiaram.

“Os Estados Unidos deram alguns passos pequenos, mas significativos, uma semana atrás, ao concederem licenças a Chevron, Eni e Repsol para iniciarem processos que levarão à produção de gás e petróleo na Venezuela para exportação para os seus mercados naturais”, disse o presidente em entrevista a uma estação de rádio argentina.

No entanto, Maduro assegurou que manterá as suas “exigências” para o levantamento de todas as sanções, mas não confirmou se, em troca, está disposto a cumprir com as da outra parte no que diz respeito a retomar o diálogo na Cidade do México. /EFE