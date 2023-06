Piloto da Delta é preso na Escócia após supostamente se apresentar embriagado para voo, diz NBC News

Um piloto da Delta Airlines foi preso na Escócia após supostamente se apresentar embriagado para um voo com destino à cidade de Nova York, resultando no cancelamento da viagem no último dia 16, informaram autoridades nesta terça-feira, 20. As informações são da rede de televisão americana NBC News.

Piloto da Delta Airlines foi preso na Escócia após supostamente se apresentar embriagado para um voo Foto: Elijah Nouvelage/Reuters

O piloto, identificado apenas como um homem de 61 anos, foi preso por volta das 10h, horário local, segundo a polícia. De acordo com a reportagem, o voo 209 normalmente parte do Aeroporto de Edimburgo às 10h35 para uma jornada de 7 horas e meia até o Aeroporto Internacional John F. Kennedy.

O piloto foi detido sob suspeita de violação da Lei de Segurança Ferroviária e de Transporte de 2003, que proíbe pilotos e outros operadores de transporte de trabalharem sob efeito de substâncias que comprometam seu desempenho.

O voo foi “cancelado e os passageiros foram acomodados em outros voos”, disse um comunicado da Delta. “Pedimos desculpas aos clientes afetados por esse cancelamento”, acrescentou a companhia aérea.

Um representante da Delta se recusou a dizer se o piloto ainda estava empregado ou voando para a empresa, informa a reportagem. “A Delta está auxiliando as autoridades em sua investigação em curso”, afirmou o porta-voz.