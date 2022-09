Piloto é preso após ameaçar derrubar pequeno avião em supermercado dos EUA

Um piloto que ameaçou jogar seu pequeno avião contra um supermercado Walmart na cidade de Tupelo, no Estado americano do Mississippi, acabou pousando em um campo aberto e foi preso após voar de forma irregular por várias horas. Autoridades disseram que ele enfrentará acusações de furto e ameaças terroristas.

O chefe de polícia de Tupelo, John Quaka, disse em uma entrevista coletiva que Cory Wayne Patterson roubou um Beechcraft King Air C90A do Aeroporto Regional de Tupelo, decolou no início da manhã deste sábado, 3, ligou para o 911 e ameaçou derrubar a aeronave.

Patterson não tinha licença de piloto, mas tinha alguma instrução de voo e trabalhava na Tupelo Aviation abastecendo aeronaves, o que lhe dava acesso a aviões.

Uma aeronave Beechcraft King Air C90A roubada do aeroporto local sobrevoa a cidade de Tupelo, no Estado americano do Mississippi Foto: Thomas Wells/The Northeast Mississippi Daily Journal via AP

Os negociadores falaram com Patterson e o convenceram a não cumprir a ameaça e a pousar no aeroporto. Patterson não tinha experiência para pousar e outro piloto tentou orientá-lo. Um negociador restabeleceu contato e o avião pousou em segurança em um campo aberto.

O prefeito de Tupelo, Todd Jordan, disse que espera que Patterson “tenha a ajuda de que precisa” e não pretendia ferir a si mesmo ou a outros após a ameaça inicial.

Quaka disse que Patterson, em sua página no Facebook, postou o que era essencialmente uma mensagem de despedida antes do incidente. “Nunca quis realmente machucar ninguém. Eu amo meus pais e minha irmã, isso não é culpa deles. Adeus”, dizia a mensagem.

Michael Canders, diretor do Aviation Center do Farmingdale State College, em Nova York, considerou o incidente “um alerta” para os aeroportos de aviação geral e seus funcionários.

Treinamento

A Administração de Segurança de Transporte exige treinamento anual enfatizando uma abordagem de incentivo para denunciar qualquer comportamento que possa levar a um cenário como o que ocorreu em Tupelo, segundo expicou Canders.

“Isso depende de todos aqueles que trabalham em um aeroporto. Se alguém vir alguém que não reconhece ou alguma atividade incomum, deve relatar isso.”

O drama do avião se desenrolou quando dezenas de milhares de fãs de futebol americano universitário se dirigiam para o norte do Mississippi para a disputa entre as equipes das universidades do Mississippi, em Oxford, e Estadual do Mississippi, em Starkville. Tupelo fica entre essas duas cidades.

O avião pousou no Condado de Benton, cerca de 80 quilômetros a noroeste de Tupelo, e o piloto foi preso sem ferimentos. A Administração Federal de Aviação (FAA, por sua sigla em inglês) disse que um Beechcraft King Air 90 pousou em um campo e apenas o piloto estava no avião.

Várias agências federais, incluindo o Departamento de Segurança Interna e a FAA, estão envolvidas na investigação.

Morador local observa avião que pousou em um campo no interior do Estado do Mississippi, após piloto ameaçar derrubar a aeronave Foto: Nikki Boertman/AP - 03/09/2022

Por volta das 6h30, autoridades do Mississippi pediram aos moradores para que ficassem em alerta após o piloto fazer a ameaça.

No site de rastreamento de voos FlightAware, um avião turboélice Beechcraft King Air apareceu na manhã de sábado voando erraticamente sobre Tupelo e depois cerca de 64 km a noroeste nos condados de Benton e Union antes de pousar por volta das 10h07 no Condado de Benton.

O avião voou entre 900 e 2 mil pés de altitude, girando em círculos e virando em diferentes direções, de acordo com o site.

Em agosto de 2018, um funcionário da companhia aérea decolou em um avião de passageiros turboélice vazio em um voo não autorizado do Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, em Washington.

O trabalhador, um agente de serviço terrestre chamado Richard B. Russell, morreu depois que o avião caiu em uma ilha em Puget Sound, a cerca de 48 quilômetros do aeroporto./AP, NYT e AFP