Piloto que desertou regime de Putin e fugiu para Ucrânia é encontrado morto na Espanha

O corpo foi encontrado com marcas de tiros em uma garagem no município de Villajoyosa, na província de Alicante, na terça-feira, 13. A documentação encontrada não correspondia com Kuzminov e, inicialmente, o caso foi tratado como um acerto de contas. Fontes da agência EFE, no entanto, afirmaram que se trata do piloto.

A morte dele também foi confirmada pelo porta-voz da inteligência ucraniana Andri Iusov ao Kyiv Post, sem dar mais detalhes.