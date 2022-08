Pilotos da Air France são suspensos após ‘saírem no tapa’ em cockpit de avião durante o voo

A companhia aérea Air France suspendeu dois pilotos que trocaram agressões no cockpit de um avião durante um voo entre Paris e Genebra, afirmou um funcionário da empresa neste domingo, 28, a um jornal francês.

De acordo com o La Tribune, piloto e o co-piloto tiveram uma briga logo após a decolagem da aeronave, um Airbus A320, em um voo no mês de junho. Eles se agarraram pelo colarinho depois que um deles teria atingido o outro com um soco. A tripulação de cabine precisou separar os dois e um integrante da tripulação passou o voo na cabine com os pilotos.

Leia também Chile alerta sobre ameaça de colapso ao redor de cratera gigante no Atacama

Avião da Air France é reabastecido no aeroporto de Nice. Foto: Eric Gaillard/ REUTERS

O comportamento dos pilotos da Air France entraram na mira da opinião pública após a agência de investigação aérea da França, BEA, divulgar um relatório dizendo que alguns profissionais da companhia não têm rigor no respeito aos procedimentos durante incidentes de segurança. O documento foi divulgado na quarta-feira, 24.

A agência se concentrou principalmente no caso de um voo da Air France entre Brazzaville, na República do Congo, para Paris, em dezembro de 2020. Após identificarem um vazamento de combustível na aeronave, os pilotos não teriam cortado a energia do motor e nem pousado o mais rápido possível, conforme o procedimento indicado.

Os pilotos chegaram a redirecionar o voo e o avião pousou com segurança no Chade, mas o relatório da BEA alertou que o motor poderia ter pegado fogo.

Três casos semelhantes, entre 2017 e 2022, também foram mencionados. A agência concluiu que alguns pilotos estão agindo com base em sua própria análise da situação, em vez de protocolos de segurança.

Continua após a publicidade

A Air France disse que está realizando uma auditoria de segurança em resposta ao relatório. Comprometeu-se a seguir as recomendações do BEA, que incluem permitir que os pilotos estudem seus voos posteriormente e tornar os manuais de treinamento mais rigorosos sobre o cumprimento do procedimento.

A companhia aérea também observou que realiza milhares de voos diariamente e o relatório menciona apenas quatro desses incidentes de segurança.

Os sindicatos de pilotos da Air France insistiram que a segurança é primordial para todos os pilotos e defenderam as ações dos pilotos durante situações de emergência./ AP