Plano de Nova York para remover pessoas com doença mental à força das ruas divide opiniões

Muitos nova-iorquinos concordam que a cidade deve fazer mais para ajudar as pessoas com doenças mentais graves que vagam pelas ruas e metrôs. Mas na quarta-feira, um dia depois que o prefeito Eric Adams anunciou um plano agressivo para hospitalizar à força esses grupos, especialistas em doenças mentais, falta de moradia e segurança pública expressaram ceticismo de que a iniciativa poderia efetivamente resolver uma crise que atormentou os gestores municipais por décadas.

Adams disse que estava instruindo policiais e outros funcionários da cidade a levarem para hospitais pessoas que são um perigo para si mesmas, mesmo que não representem risco de danos a terceiros, colocando a cidade no centro de um debate nacional sobre como cuidar de pessoas com doença mental grave.

Especialistas em saúde mental e autoridades eleitas aplaudiram a atenção do prefeito ao assunto, mas também levantaram questões sobre como seu plano seria implementado, quantas pessoas poderiam ser afetadas e se policiais deveriam ser envolvidos.

Em um discurso na terça-feira, o prefeito Eric Adams emitiu uma diretriz dizendo às agências municipais que transportem pessoas com doenças mentais graves para hospitais.

Steven Banks, ex-representante de serviços sociais do ex-prefeito Bill de Blasio sugeriu que as soluções para a crise atual estão além dos planos de Adams.

“A falta de moradia é impulsionada pela diferença entre aluguéis e renda e a falta de moradia acessível, e os desafios de saúde mental para pessoas abrigadas e desabrigadas são impulsionados pela falta de serviços de saúde mental comunitários suficientes”, disse ele em um comunicado, acrescentando que os governos municipal, estadual e federal “precisam fazer mais para lidar com essas crises interrelacionadas para que os nova-iorquinos vejam a diferença nas ruas, no transporte público e no censo dos abrigos.”

O plano do prefeito surge no final de um ano em que ataques aleatórios no metrô e nas ruas, muitos deles atribuídos a moradores de rua com doenças mentais, deixaram muitos nova-iorquinos nervosos. Adams e a governadora Kathy Hochul lançaram vários programas para resolver o problema, incluindo a criação de equipes de acolhimento e a remoção de acampamentos de sem-teto, para tentar convencer as pessoas a se mudarem para abrigos.

Jody Rudin, ex-vice-representante municipal de serviços para sem-teto que agora é CEO do Instituto de Vida Comunitária, que administra programas habitacionais e de saúde mental sob contrato com a cidade, aplaudiu o prefeito por “se inclinar e falar sobre esse assunto”, mas demonstrou preocupação com a inclusão de policiais e funcionários de serviço de emergência para decidir quem será levado contra sua vontade.

“Se for feito de forma coordenada, pode ser realmente útil para a capacidade das pessoas de viverem vidas saudáveis e gratificantes”, disse ela. “Se for feito de maneira confusa e descoordenada, é realmente preocupante.”

Policiais de Nova York conversam com moradora de rua no Bronx; plano do prefeito Eric Adams prevê intervenção policial para retirada de pessoas com problemas de saúde mental severos das ruas.

William Bratton, o ex-comissário de polícia da cidade de Nova York, disse que Adams estava tentando fazer a coisa certa, mas que seu plano seria muito difícil de realizar. “Não há lugar para colocar um monte dessas pobres almas”, afirmou, ponderando que “é uma medida bem-intencionada e há muito esperada para tentar lidar de maneira mais humana com esse problema aparentemente intratável”.

Adams reconheceu que Nova York não tinha leitos psiquiátricos suficientes para acomodar todos, e disse que a cidade começaria a treinar policiais para responder com compaixão.

Adams reconheceu na terça-feira que a cidade precisaria de muito mais leitos psiquiátricos em hospitais para que seu plano fosse bem-sucedido, e disse que trabalharia com os congressistas estaduais para ampliar a capacidade hospitalar.

Não há vagas

Depois de décadas de um esforço de desinstitucionalização que fechou milhares de leitos de hospitais psiquiátricos e da perda de mais leitos durante a pandemia, a cidade se encontra com uma escassez crônica de vagas. Os hospitais estão sob constante pressão para abrir espaço para novos pacientes de emergência psiquiátrica.

Mesmo que possa ser criada capacidade hospitalar suficiente para admitir muito mais pessoas, não está claro o que acontecerá quando o hospital der alta a alguém.

Pessoa caminha fora do Lenox Health Greenwich Village, em Nova York.

Especialistas dizem que o melhor lugar para colocar uma pessoa com doença mental grave após deixar o hospital geralmente é em uma casa de apoio, que inclui serviços sociais no local e tem o melhor histórico de manter as pessoas estáveis a longo prazo. Mas, embora a cidade e o estado estejam acelerando os planos para criar habitações mais favoráveis, a oferta é tão escassa que quatro em cada cinco candidatos qualificados são recusados.

Encontrar prestadores de serviço psiquiátrico ambulatorial, essencial para quebrar o ciclo de hospitalização e prisão em que tantas pessoas com doenças mentais acabam, é simplesmente difícil.

“As clínicas ambulatoriais têm suas vagas bloqueadas por meses, se é que recebem encaminhamentos”, disse Bridgette Callaghan, que dirige equipes de médicos de campo que tratam as pessoas com doenças mentais mais graves nas ruas e abrigos para o Instituto de Vida Comunitária sob um programa municipal chamado Tratamento Móvel Intensivo.

Direitos humanos

Os nova-iorquinos não devem esperar mudanças dramáticas da noite para o dia. A cidade começou a treinar os médicos que atuarão na linha de frente na terça-feira. As novas orientações serão passadas para policiais e funcionários dos Serviços Médicos de Emergência nas próximas semanas, disseram autoridades da cidade.

Alanna Shea, de 38 anos, lidou com falta de moradia, vício e doença mental, e disse que atualmente é uma “visitante” em um abrigo. Ela está alarmada com a nova política por causa de suas próprias experiências em hospitais. “Isso me assusta”, disse ela, falando perto de uma entrada do metrô no Harlem. “Quero estar segura aqui, mas também quero estar segura se estiver em uma instalação.”

Moradores de rua embaixo da ponte entre o Brooklyn e o Queens.

Defensores da saúde mental disseram que o plano infringe os direitos das pessoas. Eles argumentam que os policiais não devem ser responsáveis por decidir quem deve ser transportado para hospitais.

“Em vez de usar a abordagem menos restritiva, estamos levando a um extremo que nega os direitos humanos básicos”, disse Matt Kudish, executivo-chefe da Aliança Nacional para Doenças Mentais da cidade de Nova York.

Jumaane Williams, defensor público da cidade, disse que, embora estivesse feliz por Adams estar comprometido em ajudar pessoas com doenças mentais graves, ele temia que homens negros fossem desproporcionalmente afetados pela nova política e que as pessoas fossem retiradas de hospitais sobrecarregados.

Para ele, a cidade deveria se concentrar em financiar programas menos intrusivos, como centros de acolhimento para sem-teto, onde as pessoas podem receber uma refeição quente e tomar banho, e centros de atendimento de urgência de saúde mental. “Você tem que colocar o financiamento nos programas necessários para não ter que fazer isso”, declarou.