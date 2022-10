Polícia da Califórnia busca ‘serial killer’ que matou cinco pessoas em seis meses

Continua após a publicidade

A Polícia do Estado americano da Califórnia está tentando desvendar cinco misteriosos assassinatos ocorridos nos últimos seis meses que podem ser obra de um ‘serial killer’, ou ‘assassino em série’. De acordo com os últimos detalhes fornecidos por ela, há ainda dois outros ataques ocorridos no passado que podem estar relacionados aos casos.

Os sete casos - seis em Stockton e um Oakland - foram vinculados por evidências balísticas e de vídeo, segundo a polícia, divulgando imagens de uma “pessoa suspeita” e a descrição da única vítima sobrevivente.

Este ano, cinco homens, cada um deles sozinho no escuro da noite ou no início da manhã, foram mortos entre 8 de julho e 27 de setembro em Stockton. Nenhum dos homens foi roubado e a polícia disse que os casos não parecem estar ligados a drogas ou violência de gangues.

Chefe da Polícia de Stockton, Stanley McFadden (C) o prefeito Kevin Lincoln (E) e o administrador da cidade Harry Black durante entrevista coletiva sobre os assassinatos na cidade Foto: Rich Pedroncelli/AP - 04/10/2022

“Por definição, essas execuções a tiros são uma série de assassinatos e, portanto, acreditamos que podemos ter um serial killer em potencial”, disse o chefe da polícia de Stockton, Stanley McFadden, na terça-feira, 4. “É assim que vamos tratá-lo.”

As preocupações com um possível serial killer cresceram na segunda-feira, quando as autoridades confirmaram que dois casos de abril de 2021 estavam ligados aos cinco homicídios. Um homem foi morto a tiros em Oakland em 10 de abril – no único caso identificado fora de Stockton até agora – e uma mulher foi baleada na cidade seis dias depois, mas sobreviveu.

A mulher disse à polícia que viu um homem de cerca de 1,80 m de altura, vestindo roupas escuras, uma jaqueta escura e uma máscara preta, como as de proteção contra a covid, explicou McFadden.

Das sete pessoas que foram baleadas, cinco eram de ascendência hispânica, mas McFadden disse na terça-feira que o motivo não estava claro.

O Gabinete de Medicina Legal do Condado de San Joaquin identificou as vítimas como Paul Yaw, de 35 anos; Salvador Debudey Jr., de 43; Jonathan Hernandez Rodríguez, de 21; Juan Cruz, de 52; e Lawrence Lopez Sr., de 54, informou a agência Associated Press.

Tensão na cidade

Na semana passada, as autoridades alertaram os moradores para ficarem atentos, evitarem viajar sozinhos e permanecerem em áreas bem iluminadas da cidade. McFadden pediu ao público para ficar em alerta e atento ao que acontece ao seu redor.

A polícia também divulgou uma foto da “pessoa de interesse”, que foi mostrada no vídeo de terça-feira. A imagem nebulosa mostrava uma silhueta de um indivíduo vestido de preto e de costas para a câmera. Na terça-feira, McFadden disse que as autoridades queriam falar com o indivíduo, que não está ligado a nenhum dos crimes.

Até terça-feira, a polícia não encontrou nenhuma testemunha nos assassinatos de Stockton porque havia pouca luz e as vítimas estavam em áreas isoladas, disse McFadden. Os investigadores revisaram centenas de horas de vídeo, disse ele, mas nenhum dos tiros foi capturado pela câmera.

A cidade, a organização Stockton Crime Stoppers e os empresários locais reuniram uma recompensa em dinheiro de US$ 125 mil por informações que levem à prisão dos suspeitos.

McFadden disse que esta série de homicídios é “anormal” para Stockton. Até agora, em 2022, 43 homicídios foram registrados na cidade – acima dos 32 registrados no ano passado.

Imagem de uma silhueta de um indivíduo vestido de preto e de costas para a câmera pode ser a de um suspeito Foto: Stockton Police Department via AP

Analydia Lopez, mulher da vítima Salvador Debudey Jr., disse à KCRA-TV que seu assassinato “causou muita dor” para a família. “Para ser honesta com você, uma parte de mim morreu com ele naquele dia”, disse Lopez. “Tem sido difícil. Tem sido muito, muito difícil.”

Stockton, uma cidade com cerca de 300 mil habitantes, tem um histórico de violência. Em junho, o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, anunciou que uma operação contra gangues de rua em Stockton resultou em 88 prisões e 2 homicídios solucionados.

Mas os assassinatos deixaram a comunidade com uma nova sensação de medo, já que a polícia ainda não prendeu ninguém ligado ao caso, disse Jason Winland, morador de Stockton.

O barbeiro de 50 anos, que vive na cidade há três décadas, disse que a sequência de assassinatos é “totalmente diferente” dos típicos crimes violentos que ele está acostumado a ver.

Nos últimos dias, disse Winland, ele tem feito caminhadas pela cidade apenas enquanto é dia claro. “Pode acontecer com qualquer um”, disse. “Se um cara tiver de ir buscar fórmula no meio da noite para seu filho ou algo assim, que Deus o ajude.”