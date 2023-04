Polícia canadense investiga roubo de carga de ouro equivalente a US$ 14,8 milhões de aeroporto

Ottawa, Canadá - A polícia no Canadá anunciou nesta quinta-feira, 20, a investigação de um roubo de carga avaliado em mais de US$ 15 milhões em ouro e outros bens de “alto valor” no aeroporto de Toronto.

O ouro e outros objetos de valor chegaram na noite de segunda-feira, 17, em um contêiner que foi descarregado de um avião e armazenado em segurança nas instalações de carga, disse o Inspetor da Polícia Regional de Peel, Stephen Duivesteyn, durante coletiva de imprensa. A carga foi dada como desaparecida pouco tempo depois.

Segundo as autoridades locais, o equivalente há US$15 milhões em ouro e outro objetos de alto valor foram retirados ilegalmente do aeroporto de Toronto e dados como desaparecidos nesta quinta-feira, 20. Foto: Carlos Osorio/ REUTERS

Duivesteyn disse que “o contêiner de alto valor foi ilegalmente retirado das instalações”, mas não comentou pormenores sobre o roubo ou quem poderia estar por detrás dele. “Os nossos investigadores têm os olhos abertos a todas as possibilidades”, disse ele. “Estamos a avaliar de todos os ângulos como foi roubado”.

O Toronto Sun informou que, de acordo com fontes anônimas, os ladrões fugiram com 3.600 libras de ouro, e que as autoridades investigam grupos do crime organizado na região. “É bastante incomum”, disse Duivesteyn, descrevendo o roubo como um incidente isolado sem qualquer impacto sobre outros viajantes.

O oficial acrescentou que era muito cedo para determinar se o caso se trata de um roubo profissional ou de um crime de oportunidade./AFP