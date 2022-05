Polícia de Israel entra em confronto com palestinos em funeral de jornalista morta

JERUSALÉM - O funeral da jornalista palestina-americana Shireen Abu Akleh começou com caos nesta sexta-feira, 13, quando a polícia de Israel disparou granadas de efeito moral e espancou os enlutados com cassetetes, depois que um grupo tentou carregar o caixão nos ombros em vez de deixá-lo ser carregado por um carro funerário.

No final do dia, a multidão em torno do hospital onde o corpo da jornalista estava havia aumentado. Os enlutados chamaram a reunião de uma impressionante demonstração de unidade nacional, motivada pela morte de uma jornalista que estava sendo saudada como um ícone, com um rosto familiar em todo o mundo árabe, e a mais recente vítima, segundo eles, da ocupação israelense de décadas.

Leia também Morre jornalista baleada no Chile enquanto cobria marcha de 1º de maio

Abu Akleh, correspondente do canal de notícias Al Jazeera, foi morta a tiros na quarta-feira enquanto cobria um ataque militar israelense na Cisjordânia. A rede e as autoridades palestinas disseram que ela foi baleada por tropas israelenses. Israel disse que foi pega no fogo cruzado. Depois de dizer que os atiradores palestinos são os mais prováveis responsáveis, os militares disseram na quinta-feira que estão examinando a possibilidade de um de seus soldados ter disparado.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Policiais israelenses disparam bombas e acertam com cassetetes os palestinos que tentavam carregar o caixão da jornalista morta Foto: Maya Levin/AP Foto: AP / AP

O funeral marcou o segundo dia de eventos em homenagem a Abu Akleh, que trabalhou na Al Jazeera por mais de duas décadas. Uma cerimônia em Ramallah na quinta-feira atraiu uma multidão de vários milhares de enlutados da Cisjordânia, muitos dos quais soluçaram e correram para tocar o caixão.

‘No ombro’

A rota fúnebre havia sido acordada entre a polícia e a família de Abu Akleh, de acordo com relatos da mídia, e deveria incluir o transporte de seu corpo em um carro funerário para uma igreja católica na Cidade Velha de Jerusalém, e depois uma procissão para o cemitério cristão onde ela deveria ser enterrada em um jazigo familiar.

Ao meio-dia, uma multidão de várias centenas se formou na entrada do Hospital St. Joseph em Jerusalém Oriental, onde o corpo de Abu Akleh havia pernoitado. Nos minutos antes da procissão sair do hospital, várias dezenas de homens muçulmanos fizeram fila para as orações de sexta-feira, ajoelhados no estacionamento do hospital. Atrás deles, dois enlutados seguravam grandes cruzes. Então a multidão se reuniu, com bandeiras palestinas acenando.

“Deus é o maior”, alguns cantavam em árabe. “De Jerusalém a Jenin, Deus abençoe sua alma Shireen.”

Multidão se reunião do lado de fora onde o corpo da jornalista Shireen Abu Aklel pernoitou antes de sair em procissão para o funeral Foto: Ronaldo Schemidt/AFP Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Mas um grupo de homens na multidão impediu que um carro fúnebre se aproximasse da porta do hospital, dizendo que pretendiam carregar o corpo nos ombros. O impasse acabou levando o irmão de Akleh, sentado nos ombros de um homem, a implorar à multidão que deixasse o carro funerário passar. “Pelo amor de Deus, vamos colocá-la no carro e terminar o dia”, disse ele.

“No ombro, no ombro!” as pessoas cantavam e batiam no carro funerário com paus até que ele se afastasse. A multidão aplaudiu quando os homens finalmente arrastaram o caixão sobre os ombros, seguidos por uma maca que carregava o colete azul à prova de balas do jornalista.

Mas a polícia israelense no portão do hospital se recusou a deixar a multidão passar e, em poucos minutos, um esquadrão avançou, lançando bombas de efeito moral e repelindo os enlutados com cassetetes. Pessoas se espalharam em meio a uma cascata de garrafas e pedras jogadas. A certa altura, o caixão de Abu Akleh quase caiu, mas os carregadores conseguiram mantê-lo no ar.

A polícia israelense disse que um grupo de palestinos do lado de fora do hospital, que eles descreveram como desordeiros, começou a atirar pedras nos policiais. “Os policiais foram forçados a agir”, acrescentaram.

Com a polícia mantendo o posto no local, o carro fúnebre partiu do complexo hospitalar sob forte guarda israelense até a Catedral da Anunciação da Virgem, na Cidade Velha de Jerusalém, onde a cerimônia fúnebre decorreu pacificamente.

As agências de segurança israelenses disseram estar preparadas para a possibilidade de confrontos na sexta-feira, especialmente em áreas ao redor da Cidade Velha que foram palco de confrontos entre a polícia e manifestantes palestinos nas últimas semanas. Os oficiais foram aconselhados a “minimizar o atrito” com os frequentadores do funeral, de acordo com relatos da mídia local.

Essa estratégia pareceu entrar em ação no final da tarde, após o culto da igreja, quando milhares se juntaram a uma procissão que carregava o caixão de Abu Akleh para o cemitério de Mt. Zion. Eles agitaram bandeiras palestinas e gritaram “Jerusalém é árabe”.

Eventualmente, a multidão que escoltou o caixão de Abu Akleh ao longo dos muros da era otomana entrou no cemitério, enfiando-se entre as lápides para ver seu caixão chegar ao local de enterro.

Shireen Abu Akleh era jornalista do canal Al-Jazeera e um rosto familiar para muitos árabes Foto: Al-Jazeera via AP Foto: AP / AP

Impasse nas investigações

“Eu a conheço toda a minha vida” da televisão, disse Aya Odeh, que viajou de Nablus. “Sinto como se tivesse perdido minha mãe.”

Rima Baqleh, socióloga de Jerusalém que frequentava a mesma igreja que Abu Akleh, disse que sentiu a obrigação de vir. “Isso é o mínimo que posso fazer, participar do funeral dessa mulher icônica que mudou a história da Palestina”, disse ela. “Pela primeira vez, ela conseguiu hastear a bandeira palestina por milhares de palestinos no Portão de Jaffa.”

O assassinato de Abu Akleh surgiu como o mais recente ponto de inflamação na tensão crônica entre Israel e palestinos em Jerusalém Oriental, Cisjordânia e Gaza. Dois repórteres que estavam com Abu Akleh e várias outras testemunhas disseram ao The Washington Post que nenhum tiroteio estava acontecendo perto do local onde ela foi morta.

Israel tem pressionado as autoridades palestinas a compartilhar provas forenses e balísticas com investigadores israelenses, um pedido que as autoridades palestinas rejeitaram até agora. Diplomatas internacionais estão tentando intermediar uma investigação conjunta ou compartilhada, possivelmente incluindo especialistas de um terceiro país neutro.

Multidão segura uma faixa representando a jornalista veterana da Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, enquanto caminha da Cidade Velha de Jerusalém para seu local de sepultamento Foto: Ariel Schalit/AP Foto: AP / AP

Um especialista forense palestino informou sobre as descobertas na quarta-feira de que a bala que matou Abu Akleh não foi disparada à queima-roupa, mas que ainda não foi possível determinar se ela veio de uma arma israelense.

O calibre é comumente usado por M-16s e outras armas usadas por combatentes israelenses e palestinos. Autoridades palestinas se recusaram na quinta-feira a entregar a bala para análise israelense, pedindo uma investigação internacional.

As forças israelenses retomaram nesta sexta as incursões nos arredores de Jenin, onde Abu Akleh foi morta, e o Ministério da Saúde palestino disse que 13 palestinos foram feridos. O grupo Jihad Islâmico Palestino também reivindicou a responsabilidade pela morte de um policial israelense em uma troca de tiros em Jenin.

Um porta-voz do presidente palestino Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, disse que os eventos em Jerusalém e Jenin podem levar os dois lados a uma grave escalada.

A morte de Abu Akleh atraiu ampla condenação. Imagens de vídeo dos momentos depois que ela foi baleada mostraram Abu Akleh vestindo um colete azul com a inscrição “Press”./W.POST e REUTERS