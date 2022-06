Polícia de Londres esvazia brevemente a Trafalgar Square para remover carro suspeito

A polícia britânica esvaziou neste sábado, 4, a Trafalgar Square, em Londres, após relatos de um veículo suspeito, mas logo em seguida informou que o alerta de segurança havia terminado. O local fica próximo de onde as celebrações deste sábado para marcar o Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II serão realizadas mais tarde. A monarca não compareceu hoje à tradicional corrida de cavalos que ocorreu mais cedo.

“(A suspeita) foi investigado e, depois que a polícia entrou em ação, não temos mais nenhuma preocupação. Isso não está relacionado a terrorismo”, informou a polícia no Twitter.

Um porta-voz da corporação disse que muitas verificações anteriores foram conduzidas na área, a uma curta distância de onde um show será realizado do lado de fora do Palácio de Buckingham no final do dia.

Polícia remove veículo após esvaziar a Trafalgar Square, um dos pontos mais conhecidos de Londres, durante as celebrações do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II Foto: Phil Nobel/Reuters

Celebrações e ausência

Dois futuros monarcas devem prestar homenagem à rainha Elizabeth II em um concerto especial em frente ao Palácio de Buckingham, neste terceiro dia de comemorações do jubileu.

O príncipe Charles e o príncipe William, primeiro e segundo na linha de sucessão, devem falar ao vivo para 22 mil presentes em um pronunciamento que também será transmitido pela TV a milhões.

O show terá apresentações de Alicia Keys e Queen com Adam Lambert em um palco temporário construído ao redor do Victoria Memorial, próximo do palácio. David Beckham e a tenista Emma Raducanu também estarão presentes, enquanto Diana Ross fechará o show com sua primeira apresentação ao vivo no Reino Unido em 15 anos. O concerto também deverá contar com uma performance pré-gravada de Elton John.

A monarca de 96 anos não deve participar do evento noturno, ao ar livre, para quando há previsão de chuva. A rainha tem tido problemas para se locomover ultimamente, limitando suas aparições públicas nos últimos meses.

Princesa Anne, filha da rainha Elizabeth II, representou a monarca na tradicional corrida de cavalos, em 4 de junho Foto: Peter Cziborra/Reuters

A soberana optou por não comparecer à tradicional corrida anual de cavalos de Epsom Derby. Ela foi representada por sua filha, a princesa Anne, que apareceu no camarote real acenando para multidões aplaudindo e agitando bandeiras do Reino Unido.

Foi a segunda vez em quatro dias que os problemas de mobilidade da rainha roubaram das multidões a chance de vê-la. Na sexta-feira, a rainha faltou à missa de Ação de Graças em sua homenagem na Catedral de St. Paul, em Londres.

O príncipe Harry e sua mulher, Meghan, estavam entre os quase 50 membros da família real que se reuniram para homenagear a chefe de Estado ausente. Foi a primeira aparição pública do casal no Reino Unido desde que se afastaram dos deveres reais e se mudaram para a Califórnia há dois anos.

🎈Wishing Lilibet a very Happy 1st Birthday! — The Royal Family (@RoyalFamily) June 4, 2022

Em outro sinal de descongelamento das relações, contas reais no Twitter desejaram à filha de Harry e Meghan, Lilibet, um feliz primeiro aniversário. Lilibet fez 1 ano neste sábado. Ela e seu irmão mais velho, Archie, ainda não apareceram durante esta viagem. “Desejando a Lilibet um feliz 1º aniversário!”, tuitou a conta da Família Real./Reuters e AP