Polícia dispersa manifestação no Iraque contra profanação do Alcorão na Europa

A polícia iraquiana dispersou neste sábado, 22, um protesto de centenas de apoiadores do influente líder religioso Moqtada al-Sadr em Bagdá, contra as recentes profanações do Alcorão na Europa. A manifestação foi convocada após relatos da imprensa sobre uma profanação do livro sagrado do Islã na Dinamarca.

Na sexta-feira, 21, o movimento de extrema direita Danske Patrioter postou um vídeo em sua página no Facebook de um homem queimando um suposto exemplar do Alcorão e pisoteando uma bandeira iraquiana.

Contatada pela AFP, a inspetora-chefe adjunta da polícia dinamarquesa, Trine Fisker, confirmou que houve uma “pequena manifestação” em frente à embaixada iraquiana e que um livro foi queimado, mas não pôde confirmar se era o Alcorão.

Manifestantes iraquianos carregam cópias do Alcorão e entoam slogans durante um protesto perto da Zona Verde em Bagdá, Iraque, 22 de julho de 2023 Foto: Ahmed Jalil / EFE

Manifestações

Na Praça Tahir, no centro da capital iraquiana, centenas de manifestantes se reuniram por volta da 1h de sábado (19h de sexta-feira em Brasília), cantando “Sim, sim, ao Alcorão” e exibindo retratos do líder religioso xiita Moqtada al-Sadr, segundo um fotógrafo da AFP.

A polícia havia bloqueado o acesso à Zona Verde, que abriga instituições governamentais e embaixadas, mas os manifestantes tentaram entrar à força.

Alguns conseguiram passar, mas foram dispersados pelos policiais com cassetetes e gás lacrimogêneo, de acordo com uma fonte de segurança, que pediu anonimato. Segundo esta fonte, os manifestantes tentavam chegar à embaixada dinamarquesa.

Em outro incidente, o Conselho Dinamarquês para os Refugiados (RDC) denunciou um “ataque armado na madrugada deste sábado” contra as instalações da ONG perto de Basra, no sul do Iraque, que causou danos materiais, mas não deixou vítimas.

Centenas de manifestantes em 22 de julho tentaram invadir a Zona Verde de Bagdá, uma área fortemente fortificada que abriga embaixadas estrangeiras e escritórios do governo iraquiano, depois que uma cópia do Alcorão foi supostamente queimada no dia anterior na capital dinamarquesa Copenhague por um grupo ultranacionalista Foto: Ahmed Jalil / EFE

Crise diplomática e condenações

Durante a semana, manifestantes foram as ruas em diversos países no mundo árabe após a capital da Suécia, Estocolmo, ser palco de duas profanações recentes do Alcorão, a primeira no final de junho e a última na quinta-feira, 20, ambas envolvendo um refugiado iraquiano, Salwan Momika, 37.

Diversos países de maioria muçulmana tem criticado as posições de Estocolmo sobre o assunto, gerando um estresse diplomático entre nações do mundo árabe e o país nórdico.

Arabia Saudita, Irã e Qatar optaram por convocar os embaixadores suecos para esclarecimentos. O Iraque já havia expulsado o embaixador sueco na quinta-feira, além de pedir a volta do encarregado de negócios do país no país nórdico.

O direito de realizar manifestações deste tipo é protegido pela Constituição. A polícia geralmente dá permissão com base na crença de que uma manifestação pública pode ser realizada sem grandes interrupções ou riscos à segurança pública.

Invasão da embaixada sueca

Em meio as profanações do alcorão, a embaixada sueca em Bagda foi invadida por manifestantes, que realizaram um pequeno incêndio dentro do local.

O incidente fez com que o Ministério das Relações Exteriores da Suécia anunciasse a evacuação do corpo diplomático sueco do país. “Os funcionários chegaram a Suécia e devem continuar no país por questões de segurança”, afirmou um porta-voz./AFP