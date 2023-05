Madeleine McCann: polícia faz buscas com mergulhadores e tecnologia avançada 16 anos após sumiço

A polícia portuguesa retomou nesta terça-feira, 23, as buscas por Madeleine McCann, a criança britânica desaparecida na região do Algarve, no sul de Portugal, há 16 anos. A operação conta também com a ajuda de oficiais britânicos e alemães.

Mais de 20 policiais portugueses foram vistos na região da Barragem do Arade, cerca de 50 quilômetros da Praia da Luz, onde a criança de 3 anos foi vista com vida pela última vez, em 2007.

Testemunhas disseram que a polícia iniciou a operação por terra e também na agua, com a ajuda de mergulhadores. A polícia também está utilizando drones para a investigação, além de tecnologia avançada para detectar vestígios humanos. A área está isolada para a mídia e o público.

Policiais conversam em uma tenda de operação perto da Barragem do Arade, Portugal, terça-feira, 23 de maio de 2023. A polícia portuguesa disse que retomará as buscas por Madeleine McCann, a criança britânica que desapareceu na região do Algarve em 2007, nos próximos dias Foto: Joao Matos / AP

Retomada

Na segunda-feira, 22, os detetives portugueses emitiram um comunicado dizendo que as buscas foram retomadas a pedido das autoridades alemãs e com a ajuda de autoridades britânicas.

Os meios de comunicação portugueses dizem que esta é a quarta busca por McCann, depois da inicial em 2007 e depois em 2013 e 2014. Outra busca foi realizada na Alemanha em 2020.

Acredita-se que esta busca seja a primeira na área da barragem após o repasse de informações da polícia alemã.

Os promotores alemães em Braunschweig disseram em um comunicado por escrito nesta terça-feira que “medidas processuais criminais estão ocorrendo em Portugal como parte da investigação do caso Madeleine McCann”.

“Informações mais detalhadas sobre os antecedentes não estão sendo divulgadas neste momento por razões táticas investigativas”, disse o comunicado.

Uma equipe de busca navega na barragem de Arade, perto de Silves, Portugal, terça-feira, 23 de maio de 2023. A polícia portuguesa, auxiliada por oficiais alemães e britânicos, retomou a busca por Madeleine McCann, a criança britânica que desapareceu na região sul do Algarve há 16 anos Foto: Joao Matos / AP

Suspeito

De acordo com uma investigação feita por oficiais alemães, um cidadão do país de 45 anos, identificado como Christian Brueckner, que esteve no Algarve em 2007, era suspeito do caso. Brueckner negou qualquer envolvimento.

Brueckner está atualmente cumprindo uma sentença de sete anos de prisão na Alemanha por ter estuprado uma turista americana de 72 anos na Praia da Luz, em 2005.

Ele está sob investigação por suspeita de assassinato no caso McCann, mas não foi acusado.

O procurador da cidade alemã de Braunschweig, Christian Wolters, disse terça-feira que “a investigação em Portugal ocorre com base em algumas pistas”. Contudo, Wolters não deu mais detalhes do caso.

Kate e Gerry McCann posam para a mídia com um pôster de desaparecimento representando uma imagem gerada por computador da filha ainda desaparecida, Madeleine, durante uma entrevista coletiva em Londres, 2 de maio de 2012 Foto: Sang Tan / AP

Entenda o caso

A criança britânica de 3 anos estava em um quarto de um resort no sul de Portugal no dia 3 de maio de 2007, junto com seus irmãos gêmeos, que tinham 2 anos na época. Ela desapareceu enquanto seus pais jantavam com amigos em um restaurante próximo.

Os países de Madeleine McCann, Kate e Gerry McCann, chegaram a ser interrogados pela polícia, mas foram liberados por falta de provas.

Desde o desaparecimento da criança em 2007, a família fez uma forte campanha para chamar a atenção para o desaparecimento de sua filha. O caso teve repercussão mundial.