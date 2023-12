A polícia espanhola abriu uma investigação após quatro pessoas terem morrido depois de serem forçadas a sair de uma lancha em movimento no mar, a poucos metros da costa sul da Andaluzia. As informações são de reportagem do The Guardian.

Migrantes são resgatados por moradores na costa de uma praia, perto da cidade sudoeste de Cádiz, Espanha Foto: Jorge Gonzalez Casares / AP

As pessoas que morreram na quarta-feira, 29, estavam entre os 27 passageiros que foram aparentemente forçados a sair da embarcação em movimento por seus condutores, perto da praia de Camposoto, na província de Cádiz, disseram autoridades. Outras oito foram deixadas perto da praia de Sancti Petri.

A “tática” tem se tornado cada vez mais comum, disse a agência de fronteiras da União Europeia. Todos os 35 ocupantes eram supostamente migrantes do norte da África, informou o escritório de imprensa do governo espanhol.

Os demais passageiros forçados a sair da embarcação, incluindo seis crianças, sobreviveram. Quatro pessoas foram levadas ao hospital, algumas com hipotermia.

Há alguns meses, um relatório interno da Frontex, agência de fronteira e guarda costeira da União Europeia, afirmou que contrabandistas estavam usando cada vez mais lanchas rápidas para transportar migrantes do Marrocos para a Espanha.

Ao se aproximarem das costas da Europa, os condutores usavam violência para jogar ou forçar rapidamente os migrantes para fora dos barcos, voltando rapidamente para evitar serem interceptados pela polícia, relatou o jornal El País. Relatos de testemunhas sugerem que foi isso que aconteceu quando o barco se aproximou das costas de Cádiz na quarta-feira.

Javier González, que gerencia uma empresa que oferece aulas de windsurf, disse: “Vimos um barco de tráfico de drogas chegando, mas eles não estavam traficando drogas e sim migrantes. De repente, começaram a pular e alguns foram jogados.” González e seu filho resgataram oito pessoas. “Um deles nos disse que colocaram uma arma nele e disseram que ele pulasse ou atirariam nele.”

De acordo com González, todos eram jovens, entre 15 e 20 anos. Alguns disseram que pagaram cerca de € 5 mil pela viagem, o equivalente a R$ 26,5 mil.

A polícia disse que está investigando o incidente e iniciou uma busca pela embarcação, descrita como o tipo de lancha de alta velocidade normalmente usada para o tráfico de drogas entre Espanha e Marrocos.