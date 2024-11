Polícia holandesa prende manifestantes pró-Palestina em manifestação proibida em Amsterdã

A polícia holandesa deteve dezenas de pessoas neste domingo, 10, por participarem de uma manifestação no centro de Amsterdã, que havia sido proibida após a violência contra torcedores de um clube de futebol israelense, de acordo com a mídia local.

A prefeita de Amsterdã, Femke Halsema, proibiu todas as manifestações durante o fim de semana, após as cenas de jovens em motos e a pé atacando os torcedores do Maccabi Tel Aviv na quinta-feira, 07, e na sexta-feira, 08, o que foi amplamente condenado como uma violenta explosão de antissemitismo na capital holandesa.

Cinco pessoas foram levadas a hospitais e mais de 60 suspeitos foram presos após ataques na última quinta-feira Foto: Intervision/AP

PUBLICIDADE No final da tarde deste domingo, o município, juntamente com a polícia de Amsterdã e a promotoria pública, estendeu a proibição de manifestações até a manhã de quinta-feira, 14. O embaixador de Israel na Holanda disse que 2.000 israelenses foram trazidos para casa em voos especiais de Amsterdã nos últimos dias.

Antes do jogo contra o Ajax, os torcedores do Maccabi também arrancaram uma bandeira palestina de um prédio em Amsterdã e entoaram cantos antiárabes a caminho do estádio. Houve ainda relatos de torcedores do Maccabi que teriam iniciado brigas.

O jornal Het Parool, de Amsterdã, informou que cerca de cem pessoas foram detidas, e a mídia disse que elas foram levadas em ônibus. A polícia confirmou que estava detendo manifestantes, mas não confirmou números exatos. Os manifestantes gritavam frases como “Palestina livre, livre”.

A Prefeitura de Amsterdã disse no X - antigo Twitter - que a polícia começou a prender os manifestantes que se recusaram a deixar a praça, que fica no coração da área comercial do centro da cidade e perto da rede histórica de canais.

Manifestantes foram à Justiça para tentar liminar a favor dos protestos

Os organizadores do protesto foram ao tribunal na manhã deste domingo buscando uma liminar para permitir a manifestação, mas um juiz manteve a proibição imposta pelo município.

Na audiência, o oficial sênior da polícia de Amsterdã, Olivier Dutilh, disse que houve novamente incidentes durante a noite contra pessoas que se pensava serem judias, incluindo alguns que foram expulsos de táxis e outros que tiverem que apresentar seus passaportes para confirmar sua nacionalidade.

A polícia lançou uma investigação em larga escala na sexta-feira depois que gangues de jovens realizaram o que o prefeito de Amsterdã chamou de ataques de “atropelamento e fuga” contra torcedores, que, aparentemente, foram inspirados por postagens nas redes sociais para atingir o povo judeu. Cinco pessoas foram levadas a hospitais e mais de 60 suspeitos foram presos.

O Ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, foi para a Holanda na sexta-feira e ofereceu a ajuda de Israel na investigação policial. Ele se reuniu no sábado com o primeiro-ministro holandês Dick Schoof e disse em um comunicado que os ataques e as exigências de apresentação de passaportes “lembravam períodos sombrios da história”.

Na França, a polícia de Paris disse no domingo que 4.000 policiais e 1.600 funcionários do estádio serão enviados para o jogo de futebol França-Israel na quinta-feira para garantir a segurança dentro e ao redor do estádio e no transporte público./ASSOCIATED PRESS

