Polícia indiana prende 14 pessoas após confrontos violentos entre hindus e muçulmanos

A polícia indiana prendeu 14 pessoas, neste domingo, 17, após confrontos violentos entre hindus e muçulmanos durante uma procissão religiosa hindu na capital do país, Nova Délhi. A informação foi divulgada pelo próprio órgão no Twitter.

Seis policiais e vários outros ficaram feridos no sábado,16, durante brigas que marcaram a procissão em um festival em Jahangirpuri, uma área suburbana da Capital.

A polícia da capital da Índia prendeu 14 pessoas depois que a violência comunal eclodiu durante uma procissão religiosa hindu, deixando vários feridos. Foto: Rishi Lekhi/AP

“Os manifestantes restantes estão sendo identificados para uma ação legal estrita”, disse a polícia. Não houve mortes relatadas pelo incidente.

Nas últimas semanas, ocorreram confrontos religiosos entre a maioria das comunidades hindu e a minoria muçulmana durante as procissões religiosas em várias partes do país.

O governo do partido nacionalista hindu, Bharatiya Janata, e do primeiro-ministro, Narendra Modi, encorajou grupos religiosos linha-dura nos últimos anos a assumir causas que dizem defender a fé hindu, embora seu partido tenha negado qualquer aumento nas tensões comunais durante o reinado de Modi.

O ministro de Assuntos das Minorias, Mukhtar Abbas Naqvi, que faz parte do governo de Modi, disse em entrevista publicada no domingo que a intolerância entre as comunidades religiosas não está piorando, enquanto minimizou os incidentes recentes.

“Elementos marginais, incapazes de digerir a paz e a prosperidade no país, tentam difamar a cultura inclusiva e o compromisso da Índia”, afirmou ao jornal The Economic Times.

Ele acrescentou que não era trabalho do governo ditar práticas alimentares para as pessoas, depois que estudantes universitários em Nova Délhi recentemente entraram em conflito no campus sobre o serviço de comida não vegetariana na cantina durante uma semana que os hindus consideram auspiciosa.

“Cada cidadão tem liberdade no país para comer comida de sua escolha”, disse Naqvi. Ele também descartou preocupações sobre uma controvérsia no início deste mês sobre estudantes muçulmanos usando o lenço hijab na escola no estado de Karnataka, no sul do país, sede da capital do setor de tecnologia do país, Bengaluru. “Não há proibição de hijab na Índia. Pode-se usar hijab em mercados e outros lugares”, disse ele.

“Mas toda faculdade ou instituição tem um código de vestimenta, disciplina e decoro. Teremos que aceitar isso. Se você não gostar, pode escolher outra instituição.”/ REUTERS