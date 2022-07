Tiroteio durante parada de 4 de julho nos EUA deixa ao menos cinco mortos, diz polícia

Ao menos cinco pessoas morreram e 19 ficaram feridas em um tiroteio ocorrido durante o desfile de 4 de julho na cidade de Highland Park, na área metropolitana de Chicago, nos EUA.

Tiros foram ouvidos cerca de dez minutos depois do início do desfile. A polícia ainda investiga o caso e não informa qual a natureza do tiroteio. / EFE, NYT E AP

Leia também Homem condenado à morte no Texas pede adiamento da execução para poder doar rim

Aguarde mais informações

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Polícia atende ocorrência de um tiroteio durante desfile do de julho em Highland Park, nos arredores de Chicago Foto: ABC affiliate WLS/ABC7 via REUTERS