Polícia iraniana usará ‘câmeras inteligentes’ para identificar mulheres sem véu

TEERÃ - A polícia do Irã anunciou neste sábado, 8, que irá instalar ‘câmeras inteligentes’ em locais públicos para identificar as mulheres que não usarem o véu islâmico, uma nova medida para impor o uso desta vestimenta no país. O uso do véu é obrigatório no Irã desde 1983 e quem não o usa pode ser punida com prisão.

“Em uma medida inovadora para evitar tensões e conflitos na aplicação da lei do véu, a polícia usará ferramentas e câmeras inteligentes em locais e vias públicas para identificar pessoas (que não usam o hijab)”, apontou o órgão de segurança em comunicado citado pela agência de notícias iraniana Tasnim.

O órgão de segurança explicou que serão enviadas mensagens às mulheres que não cumprirem o que está escrito na lei, “informando-as das consequências”. “A polícia não tolerará qualquer comportamento individual ou coletivo contrário à lei”, diz o comunicado.

Homem segura revista iraniana com artigo sobre a morte de Mahsa Amini Foto: ATTA KENARE / AFP

Um número crescente de iranianas desafia o uso obrigatório do véu desde o início da onda de protestos desencadeada pela morte, em setembro, da jovem Mahsa Amini após ser presa por supostamente ter desrespeitado a esta norma.

A morte de Amini provocou fortes protestos em todo o país pedindo o fim do regime de Teerã. A repressão do Estado aos protestos deixou cerca de 500 pessoas nos protestos, levou milhares à prisão e quatro manifestantes foram enforcados, um deles em público, como forma de punição.

Nas últimas semanas, as tensões se intensificaram pela falta de uso desta vestimenta, com apelos de clérigos e conservadores para impor o hijab (véu islâmico).

Os Ministérios de Educação e Saúde devem anunciar na segunda-feira, 10, que não permitirão que estudantes frequentem universidades e institutos sem o véu. As autoridades também estão fechando lojas e restaurantes que atendem mulheres descobertas em todo o país./EFE